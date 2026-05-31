歐聯決賽︱PSG防守紀律令阿仙奴無得出絕招　槍手雖敗但王朝漸成

阿迪達的戰術部署或臨場調動，都幾乎做對了，可是卻未獲幸運之神眷顧，最終他率領的阿仙奴於今晨的歐聯決賽，法定時間賽和1：1下，卒於互射12碼被衛冕的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）擊敗，無緣繼早前摘下英超冠軍後，成為雙冠王。不過，這支倫敦球會「兵精糧足」，來季將繼續是各項賽事的爭標大熱。



歐聯決賽︱阿迪達領阿仙奴晉決賽，可惜與冠軍擦身而過。（路透社）

阿仙奴正選3變動合情合理 阿迪達戰術調動得宜

阿仙奴今場正選陣容，或許有3個人選較令人意外，但其實各有原因：中鋒起用了夏維斯，而不是約基利斯，看中的是該德國前鋒每到大賽便有佳作，例如之前曾助車路士射入歐聯決賽致勝一球；起用利維斯史基利跟迪格蘭賴斯打雙防中，而棄用了傳控技術高超的蘇比文迪，則是考慮該英格蘭小將除了防守更積極外，又具備蘇比文迪沒有的引球推進能力，有利由守轉攻；至於右閘則由原司職中堅的基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）串演，卻屬無奈之舉，畢竟賓韋特稱傷，而祖利安添巴剛傷癒不久。

從場上表現看來，阿迪達的選擇十分合理；夏維斯在6分鐘便把握一次半單刀機會，怒射網頂為球隊先拔頭籌；利維斯史基利在中場助攻助守，表現不俗；摩斯基拿儘管於65分鐘勾跌PSG的「字母哥」基華拉斯基利亞，被罰天條，球隊也因此遭扳平，但其實這名21歲小將只是替工，頂了大半場才犯錯，實難以苛責，而他在47分鐘便領黃，阿迪達是不是應該稍早一點換走他？

歐聯決賽︱阿仙奴右閘「替工」摩斯基拿65分鐘勾跌PSG的「字母哥」基華拉斯基利亞，被罰十二碼。（路透社）

上半場初段領先繼續穩守突擊 右閘無奈漏洞終付代價

阿迪達過去為人詬病是臨場調動，但今場卻算反應快，例如一被扳平，便以添巴入替摩斯基拿，又換入約基利斯加強攻力，其後又以馬度基與馬天尼利入替布卡約沙卡及杜沙特，這一段是阿仙奴攻得最凌勵的一段。

可惜就只得這一段，阿仙奴沒有乘機加強攻勢，反而繼續穩守突擊踢法，讓出控球權下，全場控球率只得24.7%，是2003/04年球季有紀錄以來的歐聯決賽最低控球率，也是阿迪達執教阿仙奴以來最低的控球率（不計踢少一人的賽事）；另一邊廂，PSG到加時亦歎慢板，最終只能交給幸運之神定勝負。

歐聯決賽︱PSG連續兩年封王。（路透社）

PSG表現略遜 勝在防守紀律強令對手無法施展「殺手鐧」

相比4強對拜仁慕尼黑那兩個回合賽事，PSG今仗的表現略為遜色，或許這是一場過的決賽，所以踢得相對「安全」，前場三叉戟「字母哥」、迪比利及迪亞斯杜伊的流動性不復再；當然阿仙奴的補位夾擊做得徹底值得一讚，但PSG的走動、短傳配合比之前少，也是不爭事實。

不過，PSG有一點非常值得讚賞，就是防守很有紀律，盡量避免向底線解圍，因此在90分鐘法定時間內未嘗失掉一個角球，也令向來擅長角球戰術的阿仙奴，無法施展必殺技。「兵工廠」在加時階段獲得3次角球機會，可是其時已換走沙卡，代替他的馬度基，開角球質素難相提並論，威力自然大減。

歐聯決賽︱阿仙奴主將迪格蘭賴斯。（路透社）

阿仙奴雖敗不喪志 主將迪格蘭賴斯：「我們會捲土重來」

阿仙奴中場迪格蘭賴斯賽後說：「我們同甘共苦，今晚我為隊友們感到無比自豪；多麼精彩的一個球季！我對每個人都讚不絕口。我們會捲土重來的！」

確實，「廠迷」毋須為今場落敗感到悲觀，一來球隊兵多將廣，從今仗所見，阿仙奴的「板櫈深度」比PSG更厚；二來班主高安基家族財雄勢大，而球隊上個財年已破紀錄取得6.91億鎊收入，今季既贏了英超，於歐聯摘下亞軍亦可分得1.247億鎊，財政非常健康，可望繼續招兵買馬；以這樣的雄厚基礎，「兵工廠」要在未來三數年內再闖歐聯決賽，實非難事。