【沙頭角行山遊記】登紅花寨賞紅杜鵑　沿四美脊下山探礦洞要小心

撰文：CATT’S BLOG
最後更新日期：
周末與友探遊紅花寨、新桂田坑一帶礦洞。早上8時20分由立和村村墓旁登山，途經風水穴「金童戲鯉」。上行一段，已見山上滿佈紅杜鵑（映山紅），景色很美。到達麻雀嶺，沿山脊左走至紅花寨，轉走四美脊下新桂田坑探洞。
（行山日期：2021年3月27日）
按圖看清路線及沿途風景，落巴士後行上麻雀嶺及紅花寨▼
+38
+38
+38
在四美脊早了左轉，錯有錯着發現另有礦洞，還見有豎井，沿橫山路走回六號大廳，見有山隊人馬叠叠，未有逗留，走至礦山大休。
按圖看清路線及沿途風景，行四美脊下山發現礦洞、豎井，走至礦山大休▼
+33
+33
+33
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
休後下礦山底，沿鐵網走至左昭右穆風水穴，拍照後入林上行200多米接環山徑下山咀村，車路步出担水坑村口搭車離開，今日路程頗長，11公里多，差不多8小時才完成。
按圖看清路線及沿途風景，礦山底走至左昭右穆風水穴，接環山徑下山咀村離開▼
+64
+64
+64
【夏天行山】從選擇路線起避免中暑 必備消暑小物助身體散熱降溫
夏天行山必備12件小物（按圖放大）：
+6
+6
+6
【同場加映！了解更多行山冷知識】
與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：
+2
+2
+2
行山前先了解行山禮儀：
+10
+10
+10
教你用「GPS遠足留蹤」服務：
+8
+8
+8
香港「動物山」大集合：（按圖放大）
+13
+13
+13
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】