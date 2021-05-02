【沙頭角行山遊記】登紅花寨賞紅杜鵑　沿四美脊下山探礦洞要小心

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-05-02 09:50

周末與友探遊紅花寨、新桂田坑一帶礦洞。早上8時20分由立和村村墓旁登山，途經風水穴「金童戲鯉」。上行一段，已見山上滿佈紅杜鵑（映山紅），景色很美。到達麻雀嶺，沿山脊左走至紅花寨，轉走四美脊下新桂田坑探洞。 （行山日期：2021年3月27日）

按圖看清路線及沿途風景，落巴士後行上麻雀嶺及紅花寨▼

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在四美脊早了左轉，錯有錯着發現另有礦洞，還見有豎井，沿橫山路走回六號大廳，見有山隊人馬叠叠，未有逗留，走至礦山大休。

按圖看清路線及沿途風景，行四美脊下山發現礦洞、豎井，走至礦山大休▼

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休後下礦山底，沿鐵網走至左昭右穆風水穴，拍照後入林上行200多米接環山徑下山咀村，車路步出担水坑村口搭車離開，今日路程頗長，11公里多，差不多8小時才完成。

按圖看清路線及沿途風景，礦山底走至左昭右穆風水穴，接環山徑下山咀村離開▼

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（部份相片取自隊友）

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