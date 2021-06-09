歐國盃熱話｜超級電腦預測冷門決賽組合　英格蘭結局再令球迷心碎

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-09 16:10

歐洲國家盃今周五（11日）深夜揭幕，擁有強橫陣容的法國、德國、西班牙等能否如願舉起獎盃？港人熱捧的英格蘭又可否打破多年來大賽宿命，一嚐冠軍滋味？ 最近挪威體育數據公司「Sportradar」就利用超級電腦運算答案，結果爆出大冷門。

超級電腦從資料庫中統計了各路大軍過去20年的每項數據，重複驗證了各種比賽情況及踢法，以如實反映出參賽球隊的狀態，最終推算出由「黑馬」捷克捧走今屆歐國盃。雖然結果看似天方夜譚，捷克奪冠賠率更高達100倍，但根據歐國盃歷史，爆冷並非全無可能。

2004年希臘國家隊在決賽以1球小勝東道主葡萄牙奪冠，寫下希臘神話。（Getty Images）

1992年丹麥便受惠於南斯拉夫退賽、以後補球隊身份戲劇性捧盃；2004年希臘亦創造「神話」險勝東道主葡萄牙奪冠。捷克近年大賽成績未算出眾，其前身捷克斯洛伐克其實曾於1976年掄元，再近一點亦曾在1996年勇闖歐國盃決賽，僅屈居德國之後成為亞軍；而2004年那屆，他們也是四強分子。

重溫歐國盃丹麥童話及希臘神話經典圖輯：（按圖放大）

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超級電腦推算捷克捧盃 分組賽輸英格蘭

捷克上屆分組賽出局，今屆陣中有英超韋斯咸孖寶湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）與華迪美高法爾（Vladimir Coufal）。球隊在外圍賽中曾擊敗英格蘭，是英軍唯一敗仗，實力不容忽視。

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

這支昔日歐洲勁旅今屆跟英格蘭、克羅地亞及蘇格蘭編入D組，出線機會被看低。然而超級電腦估計捷克雖在分組賽不敵英軍，卻可擊敗另外兩隊順利以次名出線；直至淘汰賽階段更連挫西班牙、德國及葡萄牙殺入決賽，最終在溫布萊以3：2險勝丹麥，爆大冷取得今屆冠軍。

捷克在今屆歐國盃外圍賽曾擊敗英格蘭，實力不可小覷．（Getty Images）

黑馬捷克陣中你必須知道的隱藏球星：（按圖放大）

英格蘭或難破大賽宿命

至於香港球迷最關心的英格蘭又如何？超級電腦預測「三獅軍團」雖然在分組賽3戰全勝出線，之後一路晉級至準決賽敗於丹麥腳下飲恨而回。

超級電腦預測英軍今屆歐國盃每場戰果：（按圖放大）

其實英格蘭自1966年贏得世界盃之後，多年來仍無法打破大賽宿命，始終跟決賽席位無緣；2018年世界盃，英軍便在四強不敵克羅地亞出局，看來「Football is coming home」仍要多等一會。

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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