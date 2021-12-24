聖誕新年煲Neflix必看6套香港運動電影　宅在家中也可過熱血假期

疫情當道，聖誕節窩在家中，不妨重溫香港不同年代的運動電影，過一個宅得來不失熱血沸騰的假期。



6套Netflix香港運動電影推介：

1. 《媽媽的神奇小子》（Zero to Hero）／田徑

《媽媽的神奇小子》劇照。

片長：1小時42分／推出年份：2021年

香港傳奇殘疾短跑名將蘇樺偉，5屆殘奧共為香港贏得6金3銀3銅共12面獎牌，至今仍是T36級別100米及200米世界紀錄保持者。1996年阿特蘭大殘奧會，當時年僅14歲的蘇樺偉在4X100米接力賽事中一戰成名，勇奪金牌之餘，更為他贏得「神奇小子」的稱號。

在蘇樺偉心中，最難忘的比賽是4年之後於澳洲悉尼的殘奧會，該屆偉仔狂掃3金2銅，更改寫3項世界紀錄，成績驕人。他解釋：「2000悉尼殘奧的每個比賽，我都用盡全力去跑，甚至試過完成比賽後嘔吐。」他自幼患痙攣，生於草根家庭的他運動上成就得來不易，《媽媽的神奇小子》重溫他與母親一起由香港跑向世界之巔的感人血淚史。聖誕節是屬於家人的節，很適合重溫這套電影。

【跑步】蘇樺偉鍾情短跑 「喜歡在跑道上衝刺的感覺」

2. 《入鐵籠》（We Are Legends）／武術綜合格鬥

《入鐵籠》。

片長：1小時48分／推出年份：2019年

港產武術格鬥電影，《激戰》堪稱經典，九龍柔術拳館教練熊迪欣的故事改篇的《入鐵籠》，亦自成一格。兩位男主角林耀聲和馬志威在戲中飾演兄弟，自小在拳館長大，卻因林耀聲打地下拳反目，勾勒出香港搏擊運動員在追求體育成就與生計上的掙扎與矛盾。

3. 《破風》（To the Fore）／單車

《破風》。

片長：2小時5分／推出年份：2015年

喜歡速度與刺激的觀眾，一定不可錯過《破風》。林超賢導演的勵志作品，台灣男神彭于晏與韓國男神崔始源全片大鬥法，外型上既有睇頭，單車比賽場面也極具張力，同時令觀眾認識到頂級車手承受的心理壓力和變化。電影代表香港角逐第88屆奧斯卡金像獎最佳外語片。

4. 《阿郎的故事》（All about Ah-Long）／賽車

《阿郎的故事》劇照。

片長：1小時39分／推出年份：1989年

一套講述賽車與親情的杜琪峯經典電影，周潤發主演的阿郎與兒子的窩心互動，他與張艾嘉大鬥法均是經典。阿郎看似是個「爛撻撻」的男子，內心卻一直沒有放下電單車，他與這個運動即使錯過了，最後參加的比賽仍燃起他內心的一團火。電影中由李健達主唱的片尾曲《也許不易》同樣令人難忘。

5. 《葉問》（Ip Man）／武術

《葉問》劇照。

片長：1小時46分／推出年份：2008年

「宇宙最強」甄子丹主演、葉偉信執導的《葉問》系列功夫電影，早已成為經典，即使甄子丹的詠春手法並不正宗，這套改編一代詠春宗師葉問生平的電影，仍再次在全球掀起一股功夫熱潮。綜觀系列5套電影，還是最喜歡2008年首套最原汁原味的《葉問》。

6. 《龍的傳人》（Legend of the Dragon）／桌球

《龍的傳人》劇照。

片長：1小時35分／推出年份：1991年

過年過節宅在家中，又怎可沒有周星馳的電影？不過就算是星爺的忠實粉絲，也可能會錯過年代久遠的《龍的傳人》。電影講述周星馳飾演的主角周小龍充滿桌球天份，自幼習武的他以功夫結合桌球展現不可思議的球技。

值得一提的是，有「白旋風」稱號的一代名將韋德（Jimmy White）在電影中客串，以現實身份與周小龍對戰。電影以外，周星馳同樣十分熱愛桌球運動。