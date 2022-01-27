FIFA主席：世界盃改制或減非洲難民　言論捱批即反駁被斷章取義

國際足協希望世界盃改至每兩年舉辦一次，主席恩芬天奴最近發言時竟表示，這或可令減少非洲難民偷渡而死亡的機會。
國際足協近年積極推動世界盃改制，由現時4年一屆變為兩年一屆，建議獲前阿仙奴領隊雲加支持，但卻受不少歐洲國家反對。
FIFA主席恩芬天奴最近繼續四出遊說，他於歐洲理事會議員大會上發言時表示，世界盃改制是「為足球的未來做事」。他形容足球是機會，是希望，跟國家歸屬感息息相關。
「我們總不能跟全世界說，給我們錢吧，但你們只能在電視上看比賽。」
「我們要讓全世界都有份參與，給非洲人希望、尊嚴，令他們不再需要偷渡、橫越地中海，去尋找更好的生活，甚至有機會死於海中」，恩芬天奴說。但他不諱言「兩年辦一次世界盃可能不是解決方法，我們會就此討論。」
恩芬天奴的意見隨即惹來批評，雖然大部份傳媒都是原句引述其發言，但他及後發聲明，認為言論被斷章取義，澄清自己的意思是決策者有責任去改變世界上所有人的處境。
「若全世界包括非洲在內，有可能有更多機會出現，大家應該嘗試去做。這只是概括性的發言，並不代表跟世界盃改制有直接關係。」
根據英國廣播公司資料，因橫越地中海而失蹤或死亡的歐洲難民超過23000人；而據指若FIFA成功將世界盃改為兩年一屆，每4年便可多賺33億英鎊（約346億港元）。
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