九龍行山｜鑽石山站起步上南山尾搵鯊魚石　探秘大藍湖石澗落廣源

昨日冬至。今早想遲些起床，不宜去太遠的地方起步，就近市區便最好了。

（出發日期：2021年12月22日）



今日的路線主要是從大老坳落大藍湖石澗。去大老坳，可從沙田起步，或是經扎山道上麥徑五段。想起未去過鯊魚石，那就從鑽石山站起步，經南山尾上扎山道，順道看看那塊鯊魚石。

▼按圖看清路線及沿途風景，經南山尾上扎山道探鯊魚石👇👇👇

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稍歇便走飛鵝山道去基維爾營路口。在大老坳東南，東洋山和枕田山之間有一澗谷，內有大藍湖石澗。今日跟著行山隊的足跡，在大老坳找到一條拜山路，直落到大藍湖石澗。下溯至280米左右，轉上右邊一條山岬，然後再落石澗，覓路出衛奕信徑三段。

▼按圖看清路線及沿途風景，大老坳沿拜山路直落👇👇👇

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看完風景，隨即下山。山的路在一條很窄的山岬上，兩邊都是陡坡。左邊的深谷內藏大藍湖石澗。深谷的另一邊是東洋山東南脊，即衛奕信徑所在。

▼按圖看清路線及沿途風景，橫過大藍湖石澗下山

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】