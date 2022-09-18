帆船｜前港將唐秉信染疫後出戰秋季帆船賽　伙謝劭傑奪組別亞軍

「秋季帆船賽」今個周末展開，為香港遊艇會的2022/23季度帆船賽事揭開序幕。其中兩名前帆船港將唐秉信及謝劭傑一同出戰，奪得Etchells級別亞軍。



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秋季帆船賽今周六及周日一連兩日在維多利亞港舉行，吸引近600名選手、逾100艘各級別賽船參賽。

秋季帆船賽今周末舉行，圖為Etchells級別賽船起步。（香港遊艇會）

當中前香港代表唐秉信及謝劭傑以Etchells級別帆船「Meihem號」出賽，兩人退役後仍積極參加不同本地賽事，即使本港年初受第五波疫情影響、帆船賽季亦抖暑，但兩位前港將未有怠慢，仍利用該段時間整理帆船，靜待開季。

前港隊帆船運動員謝劭傑（右）及唐秉信（左）合力奪得亞軍。（香港遊艇會）

唐秉信上月曾感染新冠肺炎，體力難免受影響，但賽前仍針對核心肌肉訓練，務求盡力在賽前回復狀態。兩人參加的項目，在周六因無風而取消比賽，次日仍欠缺風力，謝劭傑指在比賽中以「避免走入無風帶」為主要策略，以尋找最佳航行路線，最終兩人合力奪得組別亞軍。