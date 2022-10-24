英超︱洛里斯連環失誤累事　VAR兩度「幫手」熱刺仍1：2負紐卡素

英超周日重頭戲，周中作客不敵曼聯的熱刺，回師主場強勢出擊，卻遇紐卡素頑抗，更因門將洛里斯兩次失誤，半場意外落後0：2。即使下半場卡尼攻入一球，熱刺仍難逃一敗。



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一次意外，足以致命，洛里斯出迎失誤，紐卡素把握機會領先1：0。（Getty Images）

洛里斯失誤累熱刺失守

熱刺周中對曼聯一仗嚴重「走樣」，領隊干地疑刻意保留體力戰今仗，甫開賽已由卡尼、孫興慜輪流發炮。紐卡素有備而來，防守嚴密，韌力十足。熱刺久攻不下，反因一次失誤失守。

30分鐘門將洛里斯出迎失誤，與紐卡素前鋒哥林威爾遜撞在一起後倒地，威爾遜發揮射手觸覺，快速起身找回皮球，趁洛里斯失位轉身射入。洛里斯和熱刺球員投訴威爾遜犯規在先，VAR檢視後認為沒有，判入球有效。

紐卡素領先後愈戰愈勇，趁洛里斯龍門球落點不佳，桑恩朗達夫爭頂成功頭槌點前，接應的阿米朗猶如個人表演，盤球連續扭過施斯隆和朗格勒後窄位起腳射入，喜鵲半場前領先至2：0。阿米朗今季狀態大勇，他在速度在邊線令熱刺難以防守，並射入今季英超第6球。

下半場1分鐘內VAR兩次爭議判決

下半場紐卡素強勢持續，52分鐘舒哈、威爾遜連番施射被救出，當中熱刺守將艾馬遜疑犯手球，但球證與VAR均沒有表示。1分鐘後熱刺角球機會，孫興慜開出，朗格勒前柱頂後，卡尼遠柱衝前頂入。

卡尼頂入前，熱刺疑有球員站在越位位置並觸碰到皮球，VAR終示意沒有越位，熱刺追至1：2。1分鐘內，兩次對熱刺有利的判決，完全改變比賽流向。

卡尼為熱刺追成1：2。（美聯社）

熱刺追近一球下全力反撲，61分鐘、66分鐘先後換入佩列錫和莫拉加強攻力，然而紐卡素今仗實在韌力十足，門將尼克普比為浪費多點時間不惜領黃牌，終守住2：1勝果。

喜鵲兩連勝後12戰累積21，升上第四位。相反熱刺連吃兩場敗仗，仍以23分守住第三位，優勢卻已大減。