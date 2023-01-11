賽車｜老辛斯拉力賽飛越沙丘直插反車　坐直升機送院中途改變主意

F1車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）父親老辛斯（Carlos Sainz）是一位著名的拉力賽車手。60歲的老辛斯近日在沙特阿拉伯出戰達喀爾拉力賽（Dakar Rally）發生意外，飛越沙丘時，車頭插地後反車。老辛斯身體沒有大礙，但戰車損毀太嚴重，無法復修，不得不退賽。



老辛斯的奧迪戰車。（路透社）

老辛斯的意外發生在當地時間周二（10日）的第9站比賽，他駕駛奧迪的戰車，剛開始比賽就出事，在6公里左右反車。從直升機拍攝的片段所見，老辛斯的座駕從沙丘高處滑下來，但攀上一座小丘，下坡時四輪離地，飛躍俯衝下去，車頭直擊沙地。

撞擊後，戰車四輪朝地。老辛斯與隊友從車上爬出來，合力翻正戰車。

外國傳媒報道，老辛斯意外後感覺右側身軀痛楚，利用無線電召喚醫療協助。一架醫療直升機應召到場，將這位3屆喀爾拉力賽冠軍接上機，送往沙特首都利雅得的醫院檢查及治理。不過，在飛往醫院途中，老辛斯改變主意，叫直升機折返沙漠，送他回去意外現場。

望住損毀戰車，老辛斯相當失望。（路透社）

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當時車隊的救援車已經抵達，老辛斯希望與拍檔搶修戰車，繼續比賽，但未能成功。他在社交網站寫：「不幸地，今日（周二）的意外後，戰車嚴重受損，不能復修。懷住沉重的心情，我們要離開喀爾拉力賽。不過，最重要的沒有嚴重的受傷情況。多謝盧卡斯告魯斯（拍檔）及奧迪車隊的努力及奉獻。」

老辛斯表示未能搶修戰車。（路透社）

老辛斯的28歲F1車手兒子辛斯亦有留意到父親的意外，他在社交網站轉載相關的消息，並留言3個英文字：「永不放棄（Never give up）。」10小時後，辛斯就寫多一點：「一直你的努力及犧牲、戰鬥到最後而自豪。很開心聽到你及盧卡斯告魯斯都安全的消息。」