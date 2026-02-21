西貢行山｜西灣亭起步上螺地墩　西灣打卡經麥徑上西灣山出東壩

冬天便想去西貢。今日去較偏遠的大浪灣，經西灣頭上大蚊山，然後從西脊落鹿赤走廊。臨時改了線。起步地點在西灣亭。

（出發日期：2023年1月4日）



今早八點半乘村巴入西灣亭，九點前已到站。落大浪西灣，可走水泥村徑去吹筒坳，當然也可以先上螺地墩，然後走麥徑的替代路線去夾萬坑口。不過在地圖上繪劃路線時，見螺地墩東坡有路落麥徑，便決定轉走較好玩的東脊落山。

走舊路上螺地墩。東風濕氣重，遠望只見灰蒙蒙的山色。走到高處，景色也不見得好。

按圖看清路線及沿途風景，西灣亭起步上螺地墩，落西灣沙灘、海星堂👇👇👇

到山頂打咭。打完咭，找路口落麥徑。路口在哪？走回頭看看。那條路應該是在這脊上。

路旁植被頗密，又沒有路標，但方向正確，有路胚，不會錯。山坡上只有約一米高的草和零星灌木。穿越不難，坡度才是重點。上半段坡度不大，還算容易。下望這陡坡，目測至少五十度。前面看似峭壁，但跟著路標和路胚，其實不算危險難行。

過了沖溝，已到山腳的緩坡。走到近麥徑處回望。從山頂走下來竟要五十分鐘。

十點鐘才到西灣，先走出沙灘。順道看看已復修的海星堂。用過洗手間，走出沙灘吹吹風。

時間不早了。未開始上大蚊山已在螺地墩花了一小時，見右邊沙灘旁邊這山坡上有路上麥徑，不如改線去西灣山出萬宜吧。

這條路在風琴坑右邊的山脊上，連接西灣和麥徑。麥徑二段是人工山徑，當然走這條路較好玩。

按圖看清路線及沿途風景，西灣過麥徑👇👇👇

在沙灘上已看到這條路，於是大家各自找路走上去。山徑寬濶清晰。不久山徑轉向上，幾乎走錯入林。沖溝就是路。想想也是，山徑易被水侵蝕，變成沖溝。除了樹根勾腳，斷枝撞腿，整段路清晰易行。

走到山脊上，轉左走向海邊，不過植被太高，視線全被擋住，走出去也不會有風景看。轉右去麥徑吧。

到麥徑出口。漁護署很貼心，路口必有一個指示牌。到此就近已沒有什麼地方可去。兩個選擇，回吹筒坳步行出萬宜坳，或上西灣山再走捷徑出東壩。最後決定去東壩乘的士回西貢。

按圖看清路線及沿途風景，上西灣山、過獨孤山落東壩👇👇👇

先沿麥徑上西灣山，自從大家都去過兩三次罾棚角後，已有三年沒開線來西灣山了。離開西灣山，落一段斜坡，轉右走浪茄灣後的山徑去獨孤山。

前半段是在樹林內。不是官方的行山徑，倒下的樹幹當然沒有人清理。走了約一半路，離開樹林。

看到浪茄灣，前面山坳是這條路的最低點，山坳叫「高峒坳」。走過山坳，便緩緩走上獨孤山。

繞過獨孤山頂的路已很難行，唯有靠右走上山頂。測量柱是打咭位。天色暗，隨意拍幾張相，到此一遊算了。

遠處是標尖角，漁護署在岬角上建了一個觀景台。這裡看到去觀景台的兩條山徑。在晴朗天氣下，觀景台景觀一流。今天在獨孤山上也不想花時間看風景，標尖角便不用去了。

拍完照，落山去麥徑。橫山徑繞過一個山頭，出口在麥徑二段起點。在此與山友們會合，落東壩乘的士回西貢。

很輕鬆的一天，臨時改線，走了八公里。

