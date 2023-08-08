女子世界盃2023八強誕生附免費直播賽程　7隊圍攻日本力爭首奪冠

2023女子世界盃16強賽事完成，過往8屆賽事只有美國、德國、挪威及日本曾奪冠，今屆德國先在分組賽出局，挪威和美國亦先後在16強被淘汰，成功晉身8強的球隊之中，只有日本一隊曾在2011年捧盃，形成7支球隊與日本爭冠局面。



日本女足今屆女子世界盃表現出色，能否再嚐冠軍滋味？（Getty Images）

2023女足世界盃八強賽程︱Now 630台直播

直播連結：Now630台

11/08 09:00 西班牙 對 荷蘭

11/08 15:30 日本 對 瑞典



12/08 15:00 澳洲 對 法國

12/08 18:30 英格蘭 對 哥倫比亞



瑞典16強力壓美國出線，8強遇上日本。（Getty Images）

日本女足在2023女子世界盃表現突出，分組賽3戰全勝兼不失一球，更曾4：0輕取另一熱門西班牙。16強「大和撫子」遇上勁敵挪威，毋懼對手高大身材，3：1擊退強敵勇闖八強。然而她們冠軍之路不易，八強要面對同樣狀態十足的另一支北歐強隊瑞典。

瑞典同樣分組3戰全勝，16強硬撼世界排名第一的美國，全場佔下風之下，120分鐘0：0守和對手，互射十二碼階段球后韋冰露在內的3位美國球員宴客，瑞典驚險昔級。現時世界排名第三的瑞典，一直是女足強國之一，卻一直與世界盃冠軍無緣，一次亞軍、三次季軍，2011年曾在四強被日本3：1擊敗，大和撫子決賽互射十二碼力壓美國首度奪冠，當年冠軍陣容如今只剩隊長熊谷紗希仍在陣。

澳洲前鋒卡爾是國民偶像。（Getty Images）

今屆主辦國之一的澳洲在「國寶級」前鋒卡爾（Sam Kerr）分組賽因傷缺陣下，帶點驚險仍能以小組首名出線，16強2：0輕取丹麥，最大喜訊是卡爾在比賽末段復出。8強面對世界排名第五的法國，是她們今屆賽事首個真正考驗。

應屆歐洲冠軍英格蘭，決賽周前有美特（Beth Mead）、卻比（Fran Kirby）和隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）三大主力因傷未能入選，除6：1大勝中國一仗，餘下兩場分組賽以至16強120分鐘0：0賽和尼日利亞發揮均在水準以下，8強遇上狀態十足又有隊型的哥倫比亞，隊中超級新星羅倫占士因踩對手領紅牌需要停賽，不易過關。

英格蘭互射十二碼險勝尼日利亞，8強面對哥倫比亞。（Getty Images）

餘下一場8強戲碼，是4場之中唯一兩支歐洲勁旅西班牙與荷蘭對碰。荷蘭貴為上屆亞軍，今屆缺少國家隊史上首席射手美迪瑪（Vivianne Miedema），她跟女友兼英格蘭主將美特一樣，因膝部前十字韌帶（ACL）手術正在養傷未能入選。沒有美迪瑪的荷蘭，入球把握力難免打折扣，仍能力壓美國分組首名晉級，16強2：0擊敗南非。

西班牙去年爆出「15人兵變」事件，陣容大變之下，分組賽最後一輪在篤定出線情況下，縱曾0：4大敗予日本，16強卻能5：1大勝瑞士晉級，8強硬撼荷蘭肯定是場激戰。