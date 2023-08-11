女子世界盃8強︱澳洲對法國︱英格蘭對哥倫比亞附免費直播賽程

十2023女子世界盃8強次日賽事，8月12日（周六）輪到主辦國澳洲出場，頭場下午3時大戰法國，尾場傍晚6時半由「歐洲冠軍」英格蘭面對今屆唯一晉級8強南美球隊哥倫比亞。



澳洲神鋒卡爾已傷癒，對法國可望正選上陣。（Getty Images）

2023女足世界盃八強餘下賽程︱Now 630台直播

直播連結：Now630台

12/08 15:00 澳洲 對 法國

12/08 18:30 英格蘭 對 哥倫比亞



今屆主辦國之一的澳洲在「國寶級」前鋒卡爾（Sam Kerr）分組賽因傷缺陣下，帶點驚險仍能以小組首名出線，16強2：0輕取丹麥，最大喜訊是卡爾在比賽末段復出。8強面對世界排名第五的法國，是她們今屆賽事首個真正考驗。

澳洲成功克服沒有卡爾的日子，過完一關又一關，到底今仗面對法國，會否首度派卡爾正選出場？賽前主帥吉斯達夫臣（Tony Gustavsson）一直保密，直指那是「戰術的一部分」。由分組賽到16強，剛由曼城轉投皇家馬德里的娜素（Hayley Raso）以及效力防仙奴的霍特（Caitlin Foord）兩大翼鋒均表現突出，多次憑速度在邊路突破，娜素有3球進帳，霍特也有2助攻1入球，無論「國民偶像」卡爾是否正選出場，二人皆為澳洲取分關鍵之匙。

法國中鋒迪安妮在今屆女子世界盃光芒四射。（Getty Images）

法國女足跟西班牙一樣，世界盃決賽周前曾鬧兵變，隊長連拿特（Wendie Renard）突然宣布退出國家隊，前鋒迪安妮（Kadidiatou Diani）跟隨隊長步伐同日亦告退隊。跟西班牙足總不同，在教練與球員之間，法國足總選擇站在球員一方，法國足總3月初辭退時任主帥Corinne Diacre，還撬走沙特阿拉伯主帥蘭納（Herve Renard）一場風波圓滿解決，28歲的迪安妮更在今屆決賽周光芒四射。

法國雖在首場分組賽意外未能在牙買加身上取得入球，僅0：0賽和，之後兩仗成功擊敗強敵巴西、大數巴拿馬，分組首名出線得以在16強面對實力較弱的摩洛哥，再以4：0大勝一場。剛由巴黎聖日耳門轉投女足超級豪門里昂的迪安妮，個人獨得4入球3助攻，表現光芒四射。

跟澳洲一樣，法國晉級過程對手實力相對不算強，今仗兩軍對戰才是真正考驗。

英格蘭今屆表現令人失望，16強對尼日利亞靠互射十二碼晉級。（Getty Images）

羅倫占士停賽 英格蘭恐「鋒無力」

應屆歐洲冠軍英格蘭，決賽周前有美特（Beth Mead）、卻比（Fran Kirby）和隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）三大主力因傷未能入選，今屆世界盃決賽周暫時除分組賽6：1大勝中國一仗，餘下兩場分組賽以至16強120分鐘0：0賽和尼日利亞，發揮均在水準以下，尤其是面對主守球隊時，進攻火力嚴重不足。

8強遇上狀態十足又有隊型的哥倫比亞，隊中超級新星羅倫占士16強對尼日利亞一仗因踩對手領紅牌需要停賽，進攻板斧更少。回想分組賽首仗對海地，英格蘭僅靠一球爭議十二碼制勝；次仗對丹麥憑羅倫占士靈光一閃的「世界波」1：0小勝；對中國一戰的6個入球，當中5球跟羅倫占士有關，這位21歲新星獨得2入球3助攻。可想而知，失去羅倫占士，英格蘭等同失去今屆賽事主要入球和助攻來源，主帥域雯如仍堅持不變陣，面對哥倫比亞將會非常危險。

哥倫比亞小將卡些度表現突出。（Getty Images）

哥倫比亞天才前鋒抗癌成功闖新天

世界排名25的哥倫比亞，第三次晉身世界盃決賽周，首度打入8強，關鍵人物是年僅18歲的天才前鋒卡些度（Linda Caicedo）。熱愛足球的她卻在2020年初不幸患上卵巢癌，當時她只得15歲。西班牙報章《世界體育報》引述她說：「她們為我開刀做手術那天，我以為自己不能重返足球頂級水平了。」卡些路做完手術再做半年化療，化療完成數天後已重返球場，2020年9月全面康復。

身高只得1.61米而且身材瘦削，卡些度憑出眾個人技術、飛快速度以及超越年齡的足球智慧，讓世人注視，今年初轉投西甲另一豪門皇家馬德里。哥倫比亞在今屆賽事被編入與德國同組，韓國的世界排名亦較她們高，決賽周前不被看好。不過她們首仗先以2：0擊敗韓國，該仗卡些度攻入奠勝球；哥倫比亞繼而2：1技術性擊倒德國，卡些度更射入先開紀錄一球。即使在篤定出線情況下最後一輪不敵摩洛哥，仍能首名出線，令人意想不到。

16強面對主守的牙買加，哥倫比亞順利小勝1：0晉級，英格蘭想過這一關看來極不容易。