香港壁球公開賽｜美國一姐決賽斷阿基里斯腱退賽　奧運夢現暗湧

香港壁球公開賽周末上演準決賽及決賽，是繼2013年於香港文化中心後，再於戶外的西九文化區戲曲中心文化廣場室外玻璃場舉行。

率先上演的女子決賽，擊敗「世一」晉級的3號種子蘇曼達（Amanda Sobhy），卻在首局領先6：5時因一次回球阿基里斯腱受創，立即退場治理，對手夏瑪妮（Hania El Hammamy）在蘇曼達退賽下不戰而勝，成功衛冕。



香港公開賽過往曾於荷里活廣場舉行，而2008、11及13年更於尖沙嘴香港文化中心維港海旁搭建玻璃場上演。

賽事睽違10年再次移師室外，氣氛熾熱。3號種子蘇曼達昨以3：0擊敗世界排名第一的舒雅賓妮（Nour El Sherbini），今與2號種子兼上屆冠軍夏瑪妮爭勝。

香港壁球公開賽繼2013年於香港文化中心後，再於戶外的西九文化區戲曲中心文化廣場室外玻璃場舉行。（葉詩敏攝）

世界排名第5的蘇曼達在首局領先6：5時受傷。（葉詩敏攝）

然而，激戰可期的女子組決賽，在首局戰至僅10分鐘，由蘇曼達領先6：5時，她在回球後於未有碰撞下突然倒地，卧在場上的她慘叫和痛哭起來，狀甚痛苦。她由團隊抬離場後冰敷治理，並宣布退賽。

據職業壁球協會（PSA）在場職員透露，經初部場內治理人員檢查後，是右腳阿基里斯肌腱斷裂，需坐輪椅離開的蘇曼達將返回酒店休息，明早乘飛機返回紐約治理。世界排名第3的夏瑪妮則因對手退賽下，獲判以3：0獲勝，成功衛冕。

蘇曼達在未有碰撞下突然倒地，卧在場上的她慘叫和痛哭起來。（葉詩敏攝）

8月重返世界前5 以奧運為目標

30歲的蘇曼達曾在2017年4月於巡迴賽哥倫比亞站四強激戰中，左腳阿基里斯肌腱斷裂，當時世界排名第6的她在手術後休養一年，期間排名跌至第28位。惟她在2018年一月傷癒復出後即重拾佳態，且於2021年升至生涯最高第3名。今年8月，原列第6位的她更再次打入世界前5，今場賽事卻無奈再經歷阿基里斯肌腱受傷。

她於昨日賽後曾表示，在壁球落實被列入2028年洛杉磯奧運項目後，重新制定生涯規劃，冀爭取打入奧運後退役，料今役後需一段時間才能再踏上賽場。

僅戰10分鐘便不戰而勝的夏瑪妮坦言：「當然不開心，這不是我想贏得冠軍的方式，看到蘇曼達倒在地上痛哭很痛心，我也不想以這方式衛冕。」夏瑪妮表示期待2028奧運，「我非常期待，那時候我會是27歲，希望仍然能保持佳態。」

治理期間慢慢平復情緒的蘇曼達，拿出即影即有與一直安慰自己的夏瑪妮合照。（葉詩敏攝）

世界排名第一費華域（左）與世界排名第4的保高爾爭奪冠軍。（葉詩敏攝）

保高爾力克「世一」封王

女子決賽中斷後，男子決賽在約15分鐘後續於玻璃場上演。世界排名第一、頭號種子費華域（Ali Farag）昨擊退力爭衛冕的化亞素（Mostafa Asal），今與世界排名第4的保高爾（Paul Coll）爭奪冠軍。

費華域繼2017及2018年後第三度晉級決賽，此前兩次屈居亞軍的他在首局以12：10領先，惟被對手連追兩局反超前。費華域在第四局重拾節奏，以11：8追平局數 2：2，掀起全場高潮。決勝第5局，雙方互有領先，首度在香港公開賽打入決賽的保高爾關鍵時刻頂住壓力，終以11：9再贏一局，激鬥82分鐘後以總局數3：2擊敗「世一」費華域，勇奪冠軍。