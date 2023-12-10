遊日睇體．行程攻略︱5日4夜關西賞櫻＋春季甲子園+大相撲之旅

大阪每年3月下旬至4月上旬是櫻花旺季，《01體育》今次以5日4夜的實戰方式，規劃一個2024年「體育+賞櫻」的具體行程。



關西與日本其他地方的體育活動相比，最獨特的莫過於甲子園這個高中棒球聖地，因此今次5日4夜行程會先以觀賞春季甲子園為中心展開。

延伸閱讀：

遊日睇體．大阪篇｜棒球聖地甲子園觀戰攻略 直擊真人版排球少年

遊日睇體．東京篇｜現場觀賞運動賽事 購票+交通+周邊景點懶人包

今次5日4夜旅行，會以春季甲子園作為中心來計劃行程。（資料圖片）

根據日本高等學校野球連盟官網資訊，2024春季甲子園由3月18日開始連續比賽13日，8強戰及4強戰後休息1天，若天氣不佳將會順延，如沒有天氣因素的話，決賽將於3月30日舉行。

上屆賽程：https://www.jhbf.or.jp/senbatsu/2023/schedule/

查看2023年，著名賞櫻景點大阪城公園的「春天櫻花祭」於3月25日至4月9日舉行，假設天氣沒有異常，預計2024年活動日期相若，「春季甲子園+春天櫻花祭」有望成行。

大阪城公園是大阪市內著名的賞櫻地點。（大阪城公園官網）

2024年3月下旬至4月上旬各體育賽事賽程：

春季甲子園：3月18日至3月30日（可能因天氣不佳順延）

J League：尚未公布

大相撲：3月10日至3月24日

排球：松下黑豹最後一戰為3月17日

日職棒：阪神虎主場對橫濱DeNA灣星，4月2日至4月4日於大阪京瓷巨蛋舉行

賽馬：櫻花賞（G1賽事，阪神競馬場）



關西地區3至4月有不少體育賽事，由於J League未有具體賽程，暫不放入行程；想欣賞甲子園賽事，可有下列組合：

一：春季甲子園決賽（3月30日）+阪神虎日職棒常規賽（4月2日）

二：大相撲（3月24日）+春季甲子園16強（3月26或27日）

值得一提的是，3月24日為大相撲最後一天（日文：千秋樂），門票較受歡迎，可考慮提前整個行程，觀看早一天的賽事，或者到時不看相撲，轉戰J League。以下行程以「大相撲（3月24日）+春季甲子園16強（3月26或27日）」來安排。

Day 1（23/3）

行程：下午到達大阪 + 市區遊玩

早上航班出發，入住大阪梅田或難波附近的酒店。到達時已屆黃昏，安頓後於市區購物及用膳。

大阪的鬧市區，相信不少港人已相當熟悉。（Getty Images）

Day 2（24/3）

行程：大相撲賽事 + 難波八阪神社

地點：大阪府立體育會館（地鐵御堂筋線、南海線「なんば（難波）」站徒步5分鐘）

門票售價：2500日圓起

購票網站：https://fanclub.sumo.or.jp/contents/ticket

所有大相撲比賽均於早上8時半開賽，約晚上6時結束，其中最高級的相撲手對決約下午4時開始。建議吃完早餐先到位於難波的大阪府立體育會館感受氣氛，午膳後閒逛一會，4時前返回會場（大家可自行Google難波附近美食）。

相撲的規則其實相對直觀，腳以外的部位觸地、或有一隻腳踏出繩圈外便為落敗。（Getty Images）

距離會場5分鐘路程有一座難波八阪神社，巨大獅頭是其標誌，民眾來此主要祈求平安及驅除厄病。雖稱不上隱世景點，但比起通天閣、道頓堀等熱門地方，難波八阪神社也值得一遊。

巨大的獅頭神社非常具有氣勢。（Youtube截圖）

Day 3（25/3）

行程：姬路城 + 明石海峽大橋 + 神戶

是日不妨離開大阪，到稍遠一點的兵庫縣姬路城遊玩。姬路城跟已經重建的大阪城、名古屋城等完全不同，是日本目前保留得最好的城堡，被列入世界文化遺產之餘，其天守亦被列作日本國寶。

姬路城是日本最著名的城堡之一，亦是賞櫻勝地。（Getty Images）

姬路城亦是著名賞櫻勝地，往年其開花日期是3月下旬至4月上旬，比起大阪城公園及近年愈受歡迎的大阪造幣局，此處人流較少。

交通：JR「姬路」站徒步20分鐘，或從姫路站北口搭乘神姬公車，在「大手門前」下車步行5分鐘

門票售價：大人1000日圓

官網及交通指南：https://www.himejicastle.jp/cn_han/

除了姬路城，連結神戶與淡路島的明石海峽大橋亦是兵庫縣景點，大橋長度3911米，自1998至2022年3月為止，仍是世界上跨距最長吊橋，後被土耳其的1915恰納卡萊大橋超越。

只要事先預約，更可登上平常不對外開放、達300米高的橋頂，俯瞰神戶、淡路島及大阪灣的美景。

不過神戶側的主塔正在維護，因此主要在淡路島遊覽。大家可坐電車到山陽電鐵本線的「山陽明石」站，再從明石港坐船到淡路島的岩屋港，船程13分鐘。下船後坐順時針的觀光巴士從「岩屋PT」坐5分鐘到「道の駅あわじ・淡海荘」，便可到達參觀活動的集合點，回程想返回神戶亦可採用同樣方法。

預約方法（官網）：https://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/index.html

集合點交通指南：https://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/access.html

船期表：http://www.jenova-line.co.jp/jikoku.php

碼頭交通指南：http://www.jenova-line.co.jp/noriba.php

巴士時刻表：https://www.honshi-bus.co.jp/time/community02.html

活動全程約2.5小時，之後可回到神戶品嚐神戶牛柳，或於神戶港等地方購物閒逛。

Day 4

行程：春季甲子園 + 大阪城公園夜櫻

以上屆為例，春季甲子園的3回戰（即16強）一般每天打3至4場，第一場於早上8時半或9時開始，最後一場大約下午2時或4時舉行，出發前可於官網查看時間，並通過下方連結由名為甲チケ（甲子園Ticket簡稱）的方式購買。

購票教程及連結：https://www.hanshin.co.jp/koshien/global/tw/ticket/

甲子園是不少愛打棒球的高中生朝思暮思之聖地。（資料圖片／X）

必須注意的是，離場後不能返回球場，如想「由朝睇到晚」，要準備充足的食物及飲品，因為場內食店很可能大排長龍。此外，甲子園有不少紀念商品發售，有興趣的話不妨購買留念。

地點：甲子園（阪神電車本線「甲子園」站，徒步5分鐘，官方交通指南：https://www.hanshin.co.jp/koshien/global/tw/access/）

甲子園球場內有甲子園博物館，球場旁邊亦有被稱為「甲子園神社」的素盞嗚神社，不少棒球選手和家長都會到神社祁願，希望奪冠而回。

掛繪馬的地方還有一座「野球塚」。（兵庫縣神社廳）

觀戰完畢，晚上返回大阪市，上文提過大阪城公園在櫻花季節會舉辦「春天櫻花祭」，晚上可賞夜櫻。

櫻花季節時間，大阪城公園會舉辦「春天櫻花祭」。（大阪城公園官網）

交通：地下鐵谷町線「天滿橋」或「谷町四丁目」站、中央線「森之宮」或「谷町四丁目」站；JR環狀線「森之宮」或「大阪城公園」站

Day 5

行程：賞櫻名所——紀三井寺 + 《夏日時光》主舞台「日都島」原型——友島

若乘坐夜機返港，是日不妨把握最後機會一遊和歌山。雖然從大阪前往和歌山有一定距離，不過從JR和歌山站坐巴士到關西國際機場不需1小時，十分方便。

JR和歌山前往關西國際機場巴士時刻表：https://www.kate.co.jp/tcn/timetable/detail/WK

由於擁有超過600公里的海岸線，和歌山的海鮮亦十分有名。（Getty Images）

和歌山縣最著名的熊野本宮大社及圓月島距離市區較遠，因此可去附近的賞櫻名所紀三井寺，或坐船到人氣動漫《夏日時光》的取景地友島。

紀三井寺鄰近市中心，從JR和歌山站乘坐電車才7分鐘車程。該寺廟具有1200多年歷史，廟內種有500棵櫻花，配上鮮紅色的建築外觀，絕對是「打卡」美景。

交通：JR紀勢本線「紀三井寺」站

紀三井寺是當地著名賞櫻勝地，而且交通十分便利。（日本觀光局）

友島在和歌山市西面的和歌山灣中，從JR和歌山站乘坐電車約30分鐘，坐船到友島則約20分鐘。除了是《夏日時光》的取景地，友島亦有一些戰時建築遺跡，帶點宮崎駿著名動畫《天空之城》的風格，因此常有不少《天空之城》的粉絲上島朝聖。

友島上留有不少戰時建築，其建築風格被認為很像宮崎駿筆下的天空之城。（日本觀光局）

友島因《夏日時光》成為朝聖地後，兩者不時會合作「Crossover」。（夏日時光官方X）

「關西睇體」5日4夜的旅行至此結束。以上行程純屬參考，重點是給大家一個計劃旅行的靈感：其實去日本都可以順便睇比賽！