遊日睇體．東京篇｜現場觀賞運動賽事　購票+交通+周邊景點懶人包

香港人對東京自由行攻略或東京近郊一日遊已非常熟悉，還能發掘什麼景點呢？不妨在原有的東京食玩買行程中加入體育的元素，藉旅行感受日本人那種狂熱、認真而且心存尊重的體育運動文化。本文介紹J League、相撲、棒球及賽馬等賽事的東京購票攻略，附場地交通及周邊景點詳情。



足球

J League水平雖然不及歐洲頂級賽事，但球衣及周邊產品設計吸引，而且比賽氣氛濃厚熱烈。東京附近有不少職業球會，容易計劃行程。

位於東京二十三區內的主要球會有兩間，FC東京名氣最大，陣中球星有國腳長友佑都、仲村輝人等。

東京周邊球會

FC東京、東京綠茵

川崎前鋒（神奈川縣川崎市）

橫濱水手、FC橫濱（神奈川縣橫濱市）

浦和紅鑽（埼玉縣埼玉市）

鹿島鹿角（茨城縣鹿嶋市）

湘南比馬（神奈川縣平塚市）

柏雷素爾（千葉縣柏市）



在卡塔爾世界盃表現搶眼的長友佑都，目前效力FC東京。（長友佑都X）

J League購票攻略

過往J League的英文官網無法購買門票，要申請日文版會員又需要國內地址，不便海外球迷。不過現在英文官網（按此）已可直接用信用卡購買門票，付款後將收到QR Code電子門票，屆時直接憑QR Code入場。

現時J League英文官網已可直接購票，包括亞冠比賽賽事。（官網截圖）

不過日本向來都是「先益自己人」，譬如上圖12月3日的J1煞科戰，英文官網只得兩場比賽可供購票，日文官網則有齊9場比賽，因此想要購買心水球隊的門票，最穩陣方法還是通過日文官網。

日文官網則有全數9場賽事的門票購買。（官網截圖）

小貼士：日本官網申請會員竅門

在日文官網購票要申請會員，不諳日文的球迷可透過網上翻譯功能處理。然而申請會籍需要日本電話和地址，球迷可在一些日本集運倉公司的網頁申請一個日本集運倉地址（反正喜歡日本的人也總會有用），便能填上地址、電話等資料。至於會員名稱的假名（カナ），在網上搜尋中文轉換片假名然後貼上便可。

相信對大多海外球迷來說，日本電話和地址是最難逾越的難關。（官網截圖）

值得一提的是，不同球會的主場賽事各有取票方式，有些是QR Code取票，有些是到便利店取票；而且部份貴價靚位門票是會員限定，透過上文講解的入會方法申請會籍，便能購買「貴價飛」了。

如何前往FC東京主場？

FC東京主場位於東京市中心西面的調布市，仍屬二十三區之內，從新宿乘電車「京王線」前往約需半小時。如睇波當日有行程在武藏野附近，即吉卜力美術館、吉祥寺等，在武藏境站乘坐巴士前往球場，不用折返新宿再坐電車浪費時間。

FC東京官網的交通指南，其主場位於新宿西面。（FC東京官網圖片）

去川崎前鋒睇波 順便到「甜品天堂」自由之丘

除了FC東京，東京周邊仍有不少球會，例如2017年起四奪J1冠軍的川崎前鋒。球會陣中有不少現任及前國腳，例如山根視來、大島僚太及小林悠等。

前往川崎前鋒的主場「等等力陸上競技場」，可從渋谷出發乘坐東急東横線或東急田園都市線。不過由於球場在數個電車站中間，下車後要徒步約15至20分鐘，球迷亦可根據官方交通指南，從鄰近的電車站下車後再轉乘巴士。

川崎前鋒主場等等力陸上競技場鄰近「甜品天堂」之稱的自由之丘。（自由之丘官網）

等等力陸上競技場毗鄰有「甜品天堂」之稱的自由之丘，若有意前往觀看川崎前鋒賽事的話，可以考慮將其納入行程（特別是有女伴的話）。

賽期方面，J League球季與歐洲不同，一般由2月開季、12月結束。天皇盃則在每年秋冬舉行，但日期不固定，近幾年的賽期橫跨10月中至1月1日。

除J League外，亦可以留意旅行途中有否相關的亞冠盃或天皇盃賽事。（Getty Images）

東京足球觀戰實用資訊：



可觀賞月份：每年2月至12月；天皇盃決賽為每年秋冬

地點：

FC東京 - 味之素運動場（京王線「飛田給站」，徒步5分鐘；官方交通指南按此）

川崎前鋒 - 等等力陸上競技場（東急東横線「武蔵小杉」站、JR南武線「武藏小杉」、「武蔵中原」站，轉乘巴士後徒步5分鐘；官方交通指南按此）

購票網站：

東京FC（按此）

川崎前鋒（按此）

J League日文官網（按此）

相撲

如果覺得J League足球太普通，那不如入場觀看日本國技相撲。

想要觀看相撲，在東京的聖地兩國國技館當然是最佳選擇。（Getty Images）

大相撲賽事搶飛貼士

日本最為知名的「大相撲」賽事，每年1、5、9月均於東京兩國國技館舉行一連15日的賽事。此場地為相撲界聖地，每年吸引不少相撲迷從日本國內各地前來觀戰。

大相撲賽事門票在比賽大概兩個月前先由Fan Club會員作兩次抽選，然後才公開「一般發售」。由於大相撲賽事在日本極具人氣，有意觀看的話，還是建議加入會員。

雖然加入會員免費，但必須付費加入不同計劃，才能參加第一輪或第二輪抽選。其中最便宜的「幕內」，月費只需550日圓便可以參加第二輪抽選，要留意會籍是自動續期，若不需要的時候記得取消。

日本相撲協會官網（按此）

各會員權利概要，最便宜的幕內已能參加第二輪門票抽選。（官網截圖）

加入會員的過程十分簡單，網站有中文版本，也不需填寫任何日本電話或地址等資料。前往兩國國技館交通便利，場館旁邊有兩國JR站及都營地下鐵站，下車後步行數分鐘即能到達。

兩國競技館作為相撲聖地，要買到門票觀戰並不容易，但也是深入體驗日本文化的途徑之一。（維基百科）

東京相撲觀戰實用資訊：



可觀賞月份：每年1月、5月、9月

地點：兩國國技館（JR總武線「兩國」站徒步1分鐘、都營地下鐵大江戶線「兩國」站徒步5分鐘；官方交通指南按此）

門票售價：2500日圓起

購票網站按此

棒球

棒球是日本最受歡迎的運動項目，現場觀賽氣氛比足球有過之而無不及，也算是到日本「睇波」的一大特色。日本職棒每個球季的熱身賽、常規賽、季後賽及日本系列賽，一般為3月上旬至11月上旬。

想到東京「睇波」，棒球也是不錯的選擇。（讀賣巨人X）

東京周邊棒球隊

讀賣巨人

益力多燕子（台譯：養樂多燕子）

橫濱DeNA灣星

千葉羅德海洋

琦玉西武獅



以東京為據點的棒球隊有兩支，分別是讀賣巨人及益力多燕子，其中讀賣巨人奪冠次數最多，贏過22次「日本一」。兩支球隊的主場均處於市中心，交通便利。

與J League相同，若通過英文官網購票，種類及場次較少，因此同樣推薦用前文所說的方式申請日本官網會員購票。

讀賣巨人的主場是東京巨蛋，此處經常用於舉辦演唱會，相信香港人都很熟悉。東京巨蛋被水道橋、後樂園及春日三個電車站近距離包圍，JR、東京Metro、都營地下鐵三間主要電車公司均包含在內，前往該處十分方便。

讀賣巨人主場東京巨蛋。（讀賣巨人官網）

益力多燕子主場明治神宮野球場則有接近100年歷史，是日本棒球界聖地之一。著名作家村上春樹正是在此看到燕子隊一名沒什麼名氣的球員打出一支二壘安打時，突然冒出想寫小說的念頭，並稱此為「頓悟」。除了日職棒賽事，明治神宮每年11月亦舉行以高中生及大學生為對象的「明治神宮野球大會」。

不過由於球場設備老化，明治神宮野球場正面臨拆卸重建的命運。雖然具體日期未定，但事在必行，因此有興趣的話，建議盡早前往現場，感受一次這個擁有近一個世紀歷史的棒球界聖地。

於1926年啟用的明治神宮野球場面臨拆卸重建，可謂打一場少一場。（吳慕兒攝）

明治神宮野球場與東京巨蛋一樣位於市中心，最近的地鐵站是東京Metro外苑前站；由於其旁邊是國立競技場，因此也可在國立競技場站下車。此外也可從附近的JR信濃町站及千駄ヶ谷站前往，但距離較遠。

明治神宮野球場位於渋谷及原宿附近，觀賽前後可到鬧市購物，或去明治神宮、神宮外苑散步遊玩。

東京棒球觀戰實用資訊：



可觀賞月份：每年3月至9月（常規賽）、10月至11月（季後賽）

地點：

讀賣巨人 - 東京巨蛋（JR總武線「水道橋」站徒步5分鐘；東京Metro丸之內線、南北線「後樂園」站徒步4分鐘；都營地下鐵三田線「水道橋」站徒步5分鐘、大江戶線「春日」站徒步8分鐘；官方交通指南按此）

益力多燕子 - 明治神宮球場（東京Metro銀座線「外苑前」站徒步5分鐘；官方交通指南按此）

購票網站：

讀賣巨人按此

益力多燕子按此

其他運動項目

有聽說過《強風吹拂》小說、漫畫或電影的話，相信也會知道「箱根驛傳」這項一年一度的日本學界體育盛事。每年的1月2至3日，21間大學各派出10人，從東京市中心至箱根之間合演總長度217.9公里的長跑接力賽。

箱根驛傳是日本每年均備受矚目的體育盛事。（資料圖片／X）

該賽事備受日本各傳媒及民眾關注，既是跑界盛事，也是各大品牌的宣傳戰場，加上正值新年時份，每年沿路有近百萬觀眾觀戰，有不少人會選擇預訂箱根的旅館，早早起床「霸位」觀看賽事，當地也會有期間限定的紀念品販賣，例如札幌啤酒罐及鎖匙扣等，基本上所有紀念品都相當搶手。

此外，日本的摔角、賽馬等運動文化亦相當有名。有興趣看日本職業摔角的讀者，可以通過售票網站購票，一般來說賽事較多在被稱為格鬥聖地的後樂園會館進行，其地點就在東京巨蛋旁邊。

職業摔角在日本亦極具人氣。（X影片截圖）

東京摔角觀戰實用資訊：



可觀賞月份：不定期

地點：後樂園（JR總武線「水道橋」站徒步5分鐘；東京Metro丸之內線、南北線「後樂園」站徒步4分鐘；都營地下鐵三田線「水道橋」站徒步5分鐘、大江戶線「春日」站徒步8分鐘）

門票售價：5500日圓起

購票網站按此

日本是賽馬大國，東京競馬場亦是具代表性的賽馬場地之一。（Getty Images）

作為賽馬大國，東京每年會舉辦大量賽事，其中最著名的包括「經典三冠」的前兩關：皐月賞及東京優駿（日本打吡），這兩項賽事會在每年的四至六月，於東京競馬場（府中競馬場）舉行。

東京賽馬觀戰實用資訊：



可觀賞月份：全年

地點：東京競馬場（京王線「府中競馬正門前」站徒歩約2分鐘、「東府中」站徒歩約10分鐘；JR武蔵野線／南武線「府中本町」徒歩約5分鐘；官方交通指南按此）

入場費：200日圓

日本是賽馬大國，東京競馬場亦是具代表性的賽馬場地之一。（Getty Images）

總括而言，日本一年四季均有不同的體育賽事可以觀看，若有興趣的話不妨入場感受一下其熱烈的應援氣氛。《01體育》之後亦會整理日本其他地方的觀戰攻略，敬請繼續留意。