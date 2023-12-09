遊日睇體．大阪篇｜棒球聖地甲子園觀戰攻略　直擊真人版排球少年

除東京外，大阪亦是港人到日本旅遊的熱門地點。

早前介紹過到東京現場觀賞各大體育賽事的資訊及指南，今次我們移師熱情的關西，以大阪為據點，看看在這裏有什麼值得體驗的獨特體育比賽。



大阪消費較東京便宜，是不少香港人愛去的地方。（Getty Images）

經常去日本的讀者，該聽說過關西人較熱情好客，不像東京人那麼「冷冰冰」，特別是大阪人搞笑開朗，亦是他們對於體育的態度，譬如最近棒球隊阪神虎奪得中央聯盟冠軍及「日本一」後，虎迷紛紛跳進道頓堀，如此奇景，相信難見於其他地方。

棒球

對棒球不太熟悉的讀者，對大阪球隊的印象或許是J League的大阪櫻花和大阪飛腳，但對當地人而言，阪神虎更具象徵意義，在大阪各大百貨公司或小商店，都能見到相關的海報或應援物。

到大阪旅行的讀者，應常會看到阪神虎的吉祥物（右），左為歐力士猛牛吉祥物。（歐力士猛牛X）

關西棒球隊

阪神虎

歐力士猛牛



阪神虎是日本職棒史上第二支成立的球隊，僅遲於東京的讀賣巨人，兩支球隊是有名的死敵，水火不容。阪神虎的球迷亦以狂熱著稱，記者數年前曾在阪神虎主場觀戰，該場他們反勝對手，賽後一眾球迷在場外高歌熱烈慶祝，至今仍讓我十分難忘。

甲子園球場的「虎迷」十分熱情，推薦大家有機會一定要去感受一下。（陳旭暉攝）

不過阪神虎的主場甲子園位於兵庫縣西宮市，地理上不是大阪球隊，稱作關西球隊比較正確；另一關西隊伍歐力猛牛，主場是大阪市中心的大阪巨蛋，不過人氣卻遜於阪神虎。

雖然歐力士猛牛的主場位於大阪市中心，但大阪人普遍更支持阪神虎。（阪神虎X）

相比起阪神虎，歐力士猛牛好像總是被遺忘。（歐力士猛牛X）

說到甲子園，不少人都知道是日本棒球高中生的聖地。日本每年會在此處舉行春季大會（3至4月）及夏季大會（8月），又稱春季甲子園和夏季甲子園，不過兩項賽事沒有直接聯繫。

要說「春甲」和「夏甲」的異同，比較長篇大論，對只想觀賞高中生熱血棒球場的球迷來說，只需知道「夏甲」較為知名，而且因為日本採用三學期制，因此夏季甲子園亦被稱為最後的戰場就可以了，但就賽事激烈程度來說差別不算太大。

甲子園曾有數不清的熱血畫面，是日本高中棒球最重要的戰場。（資料圖片／X@gari_wasabi）

值得一提的是，2018年曾帶領「雜草兵團」秋田金足農高校殺入決賽的王牌投手吉田輝星，近日確定加盟歐力士猛牛，若大家有聽說過這段熱血動人的故事，到訪大阪時也不妨去親眼看一下當年有份譜寫這齣童話的主角之一。

甲子園觀戰攻略

前往甲子園球場，從大阪市中心坐電車前往只需約半小時，而且甲子園快將迎來建成100周年，球場內設有歷史博物館，展示過往在此奪冠球隊的戰衣，還能從高角度拍攝球場內貌，值得一去。

雖然地理位置上在旁旁的兵庫縣，不過從梅田、難波等熱門地點前往甲子園也只需半小時不到。（官網截圖）

購票方面，官網有非常詳細的中文教程，而且還可以QR Code轉成實體門票以作收藏之用。至於想看高中生的甲子園大賽，通過剛剛提及的連結申請會員後，便可通過這個名為甲チケ（甲子園Ticket簡稱）的方式購買。

舉辦日期及時間方面，可以瀏覽日本高等學校野球連盟的官網查看賽事資訊，其中「選拔大會」便是春季甲子園，2024年的賽事日期為3月18日起連續13日（八強戰及四強戰後會休息1天），目前尚未有購票資訊；至於夏季甲子園則是「選手權大會」，2024年的第106回大會資訊尚未公布。

大阪棒球觀戰實用資訊：



可觀賞月份：每年3月至9月（職棒常規賽）、10月至11月（職棒季後賽）；春季甲子園為3月至4月、夏季甲子園為8月

地點：

阪神虎 - 甲子園（阪神電車本線「甲子園」站，徒步5分鐘，官方交通指南：https://www.hanshin.co.jp/koshien/global/tw/access/）

歐力士猛牛 - 大阪京瓷巨蛋（阪神電車難波線、近鐵線「ドーム前」（巨蛋前）站、地下鐵長鶴堀見綠地線「ドーム前千代崎」站，徒步2分鐘，官方交通指南：https://www.buffaloes.co.jp/stadium/osaka/）

購票網站：

阪神虎：https://hanshintigers.jp/ticket/

歐力士猛牛：https://www.buffaloes.co.jp/ticket/

足球

大阪周邊的足球隊雖然比東京附近要少，但亦不乏出名的球隊，若足球迷來到京阪神旅行，不妨看看有沒有時間看上一場J League。

香川真司目前正效力大阪飛腳。（Getty Images）

大阪周邊足球隊

大阪櫻花、大阪飛腳

神戶勝利船

京都不死鳥



關西人、特別是大阪人的熱情不僅限於棒球，櫻花及飛腳兩支足球隊的球迷亦以狂熱見稱。不過同樣地兩座主場均與市中心有一段距離，大概需坐半小時電車才能前往。目前大阪櫻花仍有著名球星香川真司在陣，有興趣的球迷絕對不能錯過。

前幾年不少香港人特意去看神戶勝利船的賽事，為的正是一睹「小白」恩尼斯達的英姿。如今該名西班牙傳奇中場已經離隊，但曾效力車路士及曼聯的馬達則在上季加盟，雖然他加盟後上陣次數不多，但神戶勝利船剛拿下J1聯賽冠軍，想要欣賞日本高水準足球的話，也絕對值得前往一看。

馬達暫時在神戶勝利船上陣機會不多，但這支球隊目前表現出色，也絕對值得一看。（神戶勝利船官網）

要從大阪前往其主場「Noevir Stadium神戶」有點複雜，建議可以從大阪站乘坐電車至神戶站，再轉乘市營地下鐵海岸線至御崎公園站下車，這樣最為「慳水慳力」。當然更好是預一天在神戶遊玩，例如明石海峽大橋、南京町中華街等，也可以品嚐著名的神戶和牛。

事先預約下，可以登上明石海峽大橋橋頂遊覽及參觀。（明石海峽大橋Bridge World官網）

預約方法（官網）：https://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/index.html

大阪足球觀戰實用資訊：



可觀賞月份：每年2月至12月

地點：

大阪櫻花 - 淀川製鋼櫻花體育場（地下鐵御堂筋線「西田邊」、「長居」站徒步7分鐘、JR阪和線「鶴之丘」站徒步5分鐘、「長居」站徒步8分鐘，官方交通指南：https://www.cerezo.jp/special/beginnersguide/）

神戶勝利船 - Noevir Stadium神戶（神戶市營地下鐵海岸線「御崎公園」站徒步5分鐘，官方交通指南：https://www.vissel-kobe.co.jp/stadium/）

購票網站：

大阪櫻花：https://www.cerezo.jp/ticket/

神戶勝利船：https://www.vissel-kobe.co.jp/ticket/

J League日文官網：https://www.jleague.jp/ticket/

若時間適合的話，看完五人足球比賽再去參加祭典也是一個不錯的選擇。（岸和田山車祭官網圖片）

觀看五人足球 再參加特色祭典

香港近年開始推廣五人足球，大阪的五人足球隊其實亦小有名氣，這項運動在日本頗為流行，其中最頂級的F League至今舉行16季，其中名古屋Oceans贏下15次——唯一一次讓其霸主地位「斷纜」的，便是大阪Shriker。

由於五人足球商業規模不及十一人足球，不時會與鄰近球隊共用一個場地合辦，目前大阪Shriker的主場大多數在岸和田市的綜合體育館，但有時會移師至別處作賽。該處距離大阪市區較遠，具體來說靠近關西機場，有意觀戰的話可以計劃的離開日本之前，好好看一場五人足球賽事才前往機場。

大阪Shiker官網

值得一提的是，岸和田市的「山車祭」（岸和田だんじり祭）也相當有名，會在每年的9月及10月舉辦祭典，當地亦設有山車會館，即使無法參與祭典，觀賽前後可以順道去會館看一下獨特的山車展覽。

大阪五人足球觀戰實用資訊：



可觀賞月份：5月至12月

地點：大阪Shriker - 岸和田市綜合體育館（常規主場，JR阪和線「久米田」站徒步16分鐘）

門票價格：成人預售1700日圓，當日2200日圓

購票網站：https://shriker.osaka.jp/ticket/

賽馬

之前提過東京有不少重要賽馬賽事，但其實關西在這方面亦不遜色。阪神競馬場及京都競馬場均是有名的「馬迷」聖地，每年亦會在這兩個地方舉辦不少國際一級賽（GI）。

著名的「菊花賞」，每年除特別情況外，均會在京都競馬場舉行。（網上圖片）

主要賽事（節錄）

阪神競馬場

大阪盃（四月）

櫻花賞（四月）

寶塚紀念（六月）



京都競馬場

春季天皇賞（五月）

秋華賞（十月）

菊花賞（十月，「經典三冠」尾關，少數機會在阪神競馬場舉行）



阪神競馬場如名字所見，位於大阪與神戶的交界位置，地理上比較靠近甲子園，可以考慮將這兩個地方放入行程內；至於京都競馬場則在京都車路南面近郊處，與主流景點方向剛好相反，但在該處前兩個電車站的「伏見桃山」，有別具風味的商店街、神社以及櫻花河畔等，更有歷史悠久的清酒品牌「月桂冠」的大倉紀念館，能夠參觀清酒釀製過程之外，還能試飲其特色清酒，即使到關西旅行，也能買清酒回港當手信或是自行品嚐。

若到京都競馬場看賽馬的話，也能抽出少許時間到附近的伏見桃山遊玩。（月桂冠大倉紀念館官網）

大阪賽馬觀戰實用資訊：



可觀賞月份：全年，阪神競馬場主要賽事為4月及6月、京都競馬場主要賽事為5月及10月

地點：

阪神競馬場（阪急電鐵今津線「仁川」站徒步5分鐘，官方交通指南：https://www.jra.go.jp/facilities/race/hanshin/access/）

京都競馬場（京阪電鐵京阪本線「淀」站徒步2分鐘，官方交通指南：https://www.jra.go.jp/facilities/race/kyoto/access/）

購票網站

阪神競馬場：https://www.jra.go.jp/facilities/race/hanshin/seat/

京都競馬場：https://www.jra.go.jp/facilities/race/kyoto/seat/

其他運動項目

「大相撲」賽事每逢單數月份舉辦，到大阪旅行又想看相撲的話，其實賽事每年三月都會在大阪府立體育會館舉行，該處正位於難波市中心，附近便是大阪市內其中一個有名景點八阪神社。

大相撲賽事每年三月會在大阪舉行。（日本相撲協會X）

有趣的是，大相撲在不同地區售賣的會場紀念品都會些許差別。以來年三月為例，官網公布不少亞加力膠牌、鎖匙扣等有趣物品，其中模仿交通告示的特色鎖匙扣，便只有大阪和名古屋才有，即使在東京的兩國國技館也買不到。

在大阪會場恃夠買到的特色紀念小物品之一，相當過癮。（大相撲官網截圖）

大阪相撲觀戰實用資訊：



可觀賞月份：3月

地點：大阪府立體育會館（地鐵御堂筋線、南海線「なんば（難波）」站徒步5分鐘）

門票售價：2500日圓起

購票網站：https://fanclub.sumo.or.jp/contents/ticket

「排球少年」真人版——日本王牌西田有志

日本國家隊王牌之一西田有志（藍衫左），被稱為《排球少年》主角日向翔陽的真人版。（西田有志Instagram）

近年日本運動題材的動漫中，相信大家也應該聽過《排球少年》的名字。日本目前男子排球國家隊中有三大王牌，其中西田有志便被稱為是主角日向翔陽的真人版，西田表示連外國選手也會對他說：「你就是日向啊（You are Hinata）。」

西田有志目前效力日本V.LEAGUE的松下黑豹（パナソニックパンサーズ），該球會所在地為大阪府枚方市，另外在沖繩亦有主場。枚方市距離大阪市中心稍遠，若從新大阪站前往需乘坐大半個小時電車，隨後再轉乘巴士才能到達其主場松下競技場。

松下黑豹官網

松下黑豹的主場距離大阪市中心有一段距離，而且需要轉乘多次。（松下黑豹官網）

大阪排球觀戰實用資訊：



可觀賞月份：10月至3月

地點：

松下黑豹 - 松下競技場（京阪電車京阪本線「枚方公園」站徒步約20分鐘，或轉乘京阪巴士，官方交通指南：https://panasonic.co.jp/sports/volleyball/access/）

購票網站：https://panasonic.co.jp/sports/volleyball/ticket/