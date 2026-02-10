74歲婦搽止痛藥膏竟患腎病　藥劑師：這類藥外用也會吸收進入體內

你是不是也有過這樣的經驗，肩頸痠痛、腰背不舒服，不想吃藥，就拿出各種痠痛藥膏或止痛藥膏「擦一擦」？不少人心裏都想著，外用藥又不是吃進肚子裏，應該比較安全吧。但台灣藥師洪正憲提醒，其實是很多人忽略的風險來源。



洪正憲分享國外一名74歲老太太因為長期使用非類固醇消炎止痛藥膏（NSAIDs），腎功能竟一路惡化，最後一度需要洗腎治療。更令人意外的是，她從頭到尾都沒有吃任何止痛藥，問題就出在「天天擦、擦很久」的止痛藥膏。

近六週，她開始出現呼吸喘、雙腳明顯水腫，就醫檢查後，醫師發現三個危險警訊：

1. 尿蛋白大量流失

2. 血中白蛋白低到只剩17g/L

3. 腎功能惡化（肌酸酐1.91mg/dL）



這是一組典型的腎病症候群表現。

相關文章：護腎｜早期症狀不明顯如何預防？黃金護腎8守則遠離腎臟疾病風險

+ 6

一開始，大家都以為只是感染

老太太最初被診斷為泌尿道感染，接受抗生素與利尿劑治療，但情況不但沒有改善，腎功能反而持續下滑，三天後被緊急轉院。進一步檢查後，醫師發現一個「不尋常的組合」，腎病症候群+腎間質腎炎，但奇怪的是，她的腎小球結構卻是正常的。

兩種腎病一起出現

醫師高度懷疑「藥物傷腎」，在臨床上，這樣的組合，最常見的可能原因其實是非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。

但病人說沒有吃止痛藥，家庭醫師也沒開過相關藥物，為了保險起見，醫師把她正在服用的藥物全數停掉，沒想到腎功能仍持續惡化，甚至一度需要洗腎。

腎功能惡化 關鍵竟在浴室裏

只是擦的藥膏，原本沒人會留意，直到某天，護理人員在老太太的櫃子裏，發現了一條止痛藥膏（piroxicam gel）。原來，她為了緩解肩膀、背部的肌肉痠痛，每天至少擦兩次以上、連續用了六週、總共用了三條60克的大管藥膏，而且，都是在病房浴室裏自行塗抹，沒有人察覺。

外用藥≠不會吸收

非類固醇消炎藥，仍可能進入血液循環。洪正憲指出，像piroxicam這類非類固醇消炎止痛藥，即使是外用製劑，仍可能透過皮膚吸收進入體內。在以下情況下，風險會明顯升高：

1. 長時間使用

2. 大面積塗抹

3. 使用頻率過高

4. 年長者或本身腎功能較差者



藥物累積後，對腎臟的影響，可能遠比想像中大。

停用藥膏後，腎臟真的慢慢救回來了

在釐清原因後，醫療團隊立刻停用止痛藥膏。接下來的變化，讓所有人都鬆了一口氣，老太太的腎功能開始回升，不再需要洗腎，三週後水腫明顯消退，尿蛋白也大幅下降，腎功能幾乎回到正常範圍。

這也讓醫療團隊確認，腎功能惡化與長期使用止痛藥膏高度相關。

藥師提醒：「只是擦一擦」這個念頭，最容易出事

外用藥只要依照指示使用，整體來說是安全的；但臨床上，藥師最常聽到的一句話就是：「只是擦藥膏，應該沒關係吧？」事實上，外用藥並非完全不會被身體吸收。尤其在沒有醫囑、長期自行使用的情況下，風險會悄悄累積。

1. 年長者

2. 腎功能本來就不好的人

3. 長期痠痛、反覆擦藥的人



使用前，務必先詢問醫師或藥師，不要把「外用」當成「絕對安全」。

相關文章：護腎｜太鹹、甜飲、少喝水影響腎功能！10大傷腎習慣這些藥要避食👇👇👇

+ 17

延伸閱讀：

耳朵下有腫塊是什麼？醫師解析腮腺腫瘤免開刀微創消融的新選擇

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

