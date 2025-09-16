頭痛｜2食物會引發頭痛？偏頭痛恐致失能　小心止痛藥愈吃愈無效

台灣花蓮慈濟醫院神經內科主治醫師陳俞名指出，臨床觀察發現，超過4成以上民眾曾有頭痛的困擾，也有文獻顯示，高所得的國家中，有頭痛比例的民眾高達52％。



這種頭痛最常見 偏頭痛恐致失能

陳俞名表示，頭痛可簡單分為原發性與次發性，原發性頭痛中最常見的是緊縮性頭痛，但最讓病人困擾的往往是偏頭痛，發作時常讓人無法正常上學或上班，需要在家休養，是導致病人失能的主要原因之一；而次發性頭痛是由腦瘤、感染等其他疾病引起。

陳俞名進一步說明，偏頭痛好發族群年齡介於20到50歲之間，典型的偏頭痛常伴隨噁心想吐、怕光、怕吵等症狀，疼痛感則常是單側、搏動性的，像脈搏一樣一跳一跳地痛，若有相關症狀應多加留意。

頭痛應該看哪一科？這種頭痛最危險

陳俞名建議，一般頭痛可以先看家醫科、一般內科，通常都能得到妥善的處置；如果頭痛問題比較複雜、頑固難治，則可以尋求神經內科或疼痛科等專業醫師的協助。

突然劇烈頭痛或長期持續頭痛，哪個比較危險？陳俞名強調，突然出現雷擊般劇痛的頭痛、伴隨神經症狀，如肢體無力、意識改變或講話不清等情況，比長期的慢性頭痛更需要立即就醫檢查，有可能是腦部血管或神經問題的警訊，需要盡快診斷和治療。

頭痛別光吃止痛藥 這樣做助改善

陳俞名提到， 大部分有頭痛問題的民眾，最常用的就是吃止痛藥，但止痛藥服用過多，反而會發生藥物過度使用性頭痛，建議平常可寫「頭痛日記」，記錄頻率、強度和持續的時間，使用藥物及效果，以及睡眠、飲食的相關變化；如果變得愈來愈常發生、愈來愈痛、止痛藥愈吃愈重卻沒有改善，應就醫進一步檢查。

對於改善頭痛，陳俞名叮嚀，每天一定要飲用2000c.c.以上足夠水分，並有充足的睡眠和規律的作息，也要適時放鬆、紓解壓力、避免熬夜，部分飲食包括乳酪、醃製品，都有可能引起頭痛，個人食用時可特別注意。

陳俞名也提出，台灣頭痛學會「123頭痛Free」的觀念，每周頭痛超過1次、每周服用止痛藥超過2次應就醫，3招遠離頭痛，包括：運動、紓壓和預防性藥物。

