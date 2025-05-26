David Lake談國際關係・一｜二戰帶來現實主義的勝利

進入特朗普（Donald Trump）第二任期，美國與世界都蒙受巨大衝擊。在現實場域，不論邊境政策或「對等關稅」，特朗普衝擊波持續發威，就連學術界也未能倖免：白宮持續縮減公共科研資金，懲罰「存在意識形態偏見、未妥善應對校園內支持巴勒斯坦示威」的大學，這場風波最後演變為哈佛等高校與政府的劇烈對峙。



而以上種種也在理論場域激起波瀾，尤其是國際關係。特朗普對於多邊主義、國際組織、全球化毫不遮掩的敵意，以及對美國優先、MAGA議程的積極推動，都在國際關係學界激起辯論，不少學者為此探問：自由國際秩序是否已經終結？全球化又將走向何方？而這些探問本身，似乎又與國際關係過往圍繞現實主義、自由主義的經典辯論相共鳴，呼喚著當代對話的推陳出新。



5月15日，台灣大學社會科學院舉辦「國際關係大師講座」，台灣韌性社會研究中心、胡佛東亞民主研究中心、中華文化永續發展基金會亦參與協辦，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「國際關係學的歷史」為題，講述現實政治、學界互動，如何推動國際關係理論的迭代變遷。



雷克既是美國政治學會暨國際研究學會前會長、國際政治經濟學會創辦人暨主席，也在國際關係理論、國際政治經濟學上發表大量經典著作，包括《國際關係中的等級制》（Hierarchy in International Relations）、《間接統治：美國國際等級制之成形》（Indirect Rule: The Making of US International Hierarchy)，更是美國大學通用政治學教科書《世界政治：利益、互動與制度》（World Politics: Interests, Interactions, Institutions）的共同作者。



圍繞演講，《香港01》推出系列報道四篇，本篇為第一篇，聚焦雷克介紹國際關係的所謂第一、二次「大辯論」，以及現實主義的崛起。



5月15日，台灣大學社會科學院舉辦「國際關係大師講座」，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「國際關係學的歷史」為題，講述現實政治、學界互動，如何推動國際關係理論的迭代變遷。（劉燕婷攝）

一段國際關係學的歷史

雷克首先表示，演講的標題經過調整，改成了「A History of International Relations」。原始標題其實是「The History of International Relations」，但這可能會導致聽眾誤會，認為自己是要從公元前4,000年的國際政治講起，「其實演講內容更關乎國際政治的學術領域互動，以及隨著時間推移，人們如何學習和理解國際政治。從某種程度來說，這種互動主導了國際政治研究。」

雷克也強調，「歷史」兩字有一定的模糊性，因為國際關係學其實不是單一歷史，而是眾多歷史共同組成，例如今天要講述的，就是「David Lake版本的國際關係學歷史」，且這是一部相當「美國中心」的歷史，畢竟在上世紀的大部分時間裡，國際關係學派的眾多領導人物，事實上都紮根於美國，而這也導致國際政治有時會被稱做「美國的國際政治」。

雷克接著說明，自己所要闡述的國際關係學歷史，其實並不那麼「線性」（linear）。人們一般理解的國際關係學發展，似乎是層層積累、線性遞進的過程，但事實並非如此，而是更加複雜。

雷克表示一切要從所謂國際關係的「大辯論」（Great Debate）說起，也就是在經歷間歇性的巨變後，學者之間的彼此對話與激盪。而在最一開始，國際關係可以分出三個「思想軌跡」（intellectual trajectory）：第一是現實主義（Realism），「但其實我認為不應該用『ism』結尾的『主義』說法，原因稍後再解釋」；第二是自由主義（Liberalism）或所謂理想主義（Idealism）；第三是國內政治（Domestic Politics）。

第一次大辯論：現實VS理想

而第一次大辯論就發生在20世紀初，辯論雙方則是現實主義與理想主義。理想主義者借鑒了法學傳統，以進步視角看待國際關係，致力於實現和平與繁榮；而現實主義者則往往接受世界的本來面目，其理論並不總是為了進步，而是為了理解世界如何運作。

雷克指出，從這個意義上來說，現實主義者不像自由主義者或理想主義者般充滿抱負，雙方的爭點圍繞著「你能否改善人性？還是只能接受現狀？」等問題，但這在很大程度上其實是哲學問題、而不是國際政治理論。因為這個問題的答案，其實源自提問者對國際政治的直覺式情感理解，「如果你認為世界是弱肉強食、由衝突定義的，你就會更傾向現實主義；但如果你認為合作是可能的，人類的相互理解可以改善世界本質，你就會傾向理想主義。」

雷克表示，許多早期的理想主義與現實主義學派代表，都參與了第一次大辯論，前者包括安吉爾（Norman Angell）、肖特韋爾（James T. Shotwell），後者包括拉斯威爾（Harold Lasswell）、卡爾（E. H. Carr）、賴特（Quincy Wright）、梅里厄姆（Charles Edward Merriam），多數都在美國芝加哥大學。

雷克也介紹「國內政治」學派在20世紀初的知名學者，包括霍布森（J. A. Hobson）與比爾德（Charles A. Beard），前者的著作影響了列寧（Vladimir Lenin）的帝國主義理論。基本上這一學派在美國的主要構成是左翼，某種程度就是馬克思主義者，且在第一次世界大戰之前，學界很少討論「利益團體」這個概念。

雷克指出，現在有一種「修正主義式的方法」，來理解這場所謂的「第一次大辯論」：與其把它理解成進步主義和現實主義的爭論，不如理解成關於方法、以及如何理解世界的爭論。

而針對這場辯論的初步結局，有時人們說是現實主義者贏了。「但這就和多數歷史一樣，只有所謂的勝利者、也就是現實主義者，才會講述歷史。」現實主義者確實認為自己贏了，以為自己在第一次世界大戰前後，就把理想主義、自由主義打入冷宮了，「但我們看到，他們並沒有真的成功。」

第一次世界大戰後，戰勝的協約國與戰敗的同盟國簽訂《凡爾賽條約》。歐洲國家普遍重視一戰在世界歷史當中的意義。（Getty）

雷克表示，第二次世界大戰才是決定性的突破。在這之前，安吉爾很不幸地寫了《大幻覺》（The Great Illusion）這本書，出版於1910年，書中講述貿易如何讓世界一體化、各國又如何在貿易上深度互賴，因此未來戰爭完全不可想像。「當然，第一次世界大戰不久後爆發了，這在他的思想史上留下污點」，至於第二次世界大戰的爆發，「這可以說是自由主義的封棺釘。」

雷克直言，在希特拉（Adolf Hitler，又譯希特勒）橫掃歐洲、四處侵略時，人們很難同意理想主義的國際政治方法、進步主義的觀點。因此第一次世界大戰的發生，其實只是擴大了國際關係學派的思想裂痕；但第二次世界大戰則是歷史的關鍵時刻，現實主義因此成為戰後的主導學派。

雷克指出，這個結果其實與思想交鋒的勝負關係不大，而是更多與二戰現實相關，二戰現實放大了看似零和競爭的國際政治觀點，而現實主義者們宣稱自己取得了勝利。

雷克以摩根索（Hans Morgenthau）為例，表示他在二戰後的1948年，便迅速出版了《國際政治學》（Politics Among Nations，又譯《國家間政治》）。「關於這本書其實有些有趣軼事，我的夥伴兼好友弗里登（Jeffry Frieden）的母親，其實就是摩根索的課上助教，她與另位兩位助教一起記錄了摩根索的課上演講，後來就成為《國際政治學》這本書。」

雷克說明，《國際政治學》是國際政治領域最著名的書籍之一，也成為當代現實主義的思想基礎。

為紀念第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，英國自周一（5日）起展開為期4天的連串活動。國王查理斯三世（King Charles III）率王室成員、首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與二戰老兵共同參與首日盛大的軍事閱兵及飛行表演。（Reuters）

第二次大辯論：理論VS歷史

之後多年，現實主義逐漸成熟，學者們開始在前人的基礎上科學化，例如卡普蘭（Morton A. Kaplan）在1957年出版的《國際政治中的體系和過程》（System and Process in International Politics）。這個時期，行為主義開始進入政治學，相關其實始於1950年代初期的美國比較政治學，之後才是國際關係領域。

雷克指出，也就是在這個基礎上，國際關係在1960年代中期發生了第二次大辯論。

其中反對科學化的一方，代表人物就是布爾（Hedley Bull），他原本在澳洲任教，之後來到英國。布爾持非常傳統的國際政治觀點：學習歷史，並從事件本身來理解事件，「對布爾來說，每一場戰爭都是不同的」；而辯論的另一方面，則主張新的行為主義或科學的國際關係方法，例如卡普蘭以及密西根大學的辛格（J. David Singer）。

雷克表示，布爾是一位受歷史訓練的歷史學家，因此把每場戰爭都看成獨立事件；辛格則是把戰爭都看成「同一類事件」，只要衝突導致超過1,000人死亡，就稱之為戰爭，接著再把戰爭放進資料集中進行迴歸分析、當成類似的數據處理。

而這場辯論的最終結果，是行為主義者獲勝，「許多研究生、甚至大學生可能都看過關於『戰爭相關因素計畫』（Correlates of War Project）的統計研究，這就是辛格開發的。」

雷克指出，這場辯論圍繞一個核心問題：我們應該用歷史來理解世界，把所有事件都視為單一事件，還是試圖創造一種理論，來對某一類事件進行概括？「修正主義式的理解是，關於這場辯論的論述，其實更像是一場關於科學或理論的辯論，而沃爾茲（Kenneth Waltz）、卡普蘭等人反對歷史學家，試圖提出關於國際政治的普遍理論；但修正主義者也會認為，不同學派的最終差異並不顯著，雙方觀點其實大量重疊、且相當一致。」

雷克總結，這是一場關於如何理解世界的方法的辯論，也一直持續到今日。如果說國際政治領域存在一個核心分歧，就是這一個。而在第二次大辯論後，行為主義者們，也正如那些聲稱贏得第一次大辯論的現實主義者們，宣稱自己贏得了第二次大辯論，人們都應該以更有系統的方式來研究政治行為。「但實際上，這場辯論至今仍在進行。」