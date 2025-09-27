澤連斯基承諾戰後下台　但這有意義嗎？

聯合國大會如火如荼之際，各國領導人也在場外開展外交行程，例如曾經爆發白宮罵戰的特朗普（Donald Trump）與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。



特朗普原本表態烏克蘭不可能回到2014年的邊界，卻忽然改口在北約與歐盟幫助下，烏克蘭可以全面收復失地；澤連斯基也無獨有偶，原本以戰爭原因取消選舉，更持續避談政權輪替問題，卻也在9月25日出席節目《The Axios Show》時表示，如果達成停火協議，自己將請求烏克蘭國會籌備選舉，並且準備卸任，「我的目標是結束戰爭，而不是繼續參選連任。」

不過，兩人的看似轉彎，其實都有待商榷。

首先是特朗普。毫無疑問，特朗普唯一不會改變的，就是「不斷改變」這個特質，不管是在加沙戰爭或俄烏戰爭，特朗普幾乎圍繞所有關鍵議題不斷轉彎，這或許是要施壓談判，卻也同樣是談判艱難的現實反映。無論如何，特朗普對於烏克蘭領土完整的立場變化，從他個人的行動史來看毫無意義，更何況，烏克蘭能某收復領土本身，關鍵還是與俄羅斯的實力對比，而非特朗普「金口」一開就能解決。

再來是澤連斯基承諾在戰爭結束後卸任。基本上，這同樣會牽引出耐人尋味的問題：澤連斯基的承諾，究竟有多少意義？

2025年9月23日，美國紐約，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在聯合國第80屆會議期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）舉行會面。（Reuters）

前提是戰爭結束

首先，澤連斯基看似做出重大宣示，其實隱含一個重要前提：如果達成停火協議。換句話說，這段宣示看似高風亮節、不戀棧權位，其實是側面宣示了：在停火遠未達成前，自己都不打算離開權力之巔。

但明眼人都看得出來，距離戰爭結束還要一段時間。且關鍵不在澤連斯基是否承諾戰後下台，而是美歐俄圍繞領土問題、安全保障兩大爭議，目前尚無法達成共識，這才導致各種領導人通話、峰會，都成為竹籃打水一場空的外交煙火，特朗普也因此在對俄立場上反覆橫跳，一下子不怕做當代張伯倫（Neville Chamberlain），一下子又威脅揮舞制裁大棒，種種邏輯連後不一致，說到底都是急於促成停火、宣示自己一路贏到底的心態反映。

從美國的視角來看，對俄政策始終連動太平洋與大西洋兩個領域的撕扯，如果華盛頓希望更聚焦印太，就必然要卸除一部分在歐洲的負擔；尤其如果美俄關係和緩，華盛頓更有空間操作「逆向基辛格」（Reverse Kissinger）策略，也就是所謂「聯俄制中」。

法國2025年9月4日主辦「意願聯盟」會議，歐洲各國首腦及美國特使在愛麗榭宮討論對烏克蘭的支持。（Reuters）

因此早在特朗普上任前，烏克蘭停火就是美國政壇內一直存在的聲音，包括2022年時任參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）就已跟拜登建議：烏克蘭反攻有成，應該趁著冬季見好就收，與俄羅斯談判停火，放棄收復其餘被佔領土。但從戰爭還是打到現在，特朗普也無法徹底斷絕援烏軍火來看，不論是拜登（Joe Biden）或特朗普，都無法彌合兩派裂痕，並也因此被一路牽著鼻子走，就如同過去美國總統應對中東撤軍的掙扎。

而歐俄就分別扮演不同方向的推拉。俄羅斯毫無疑問，要盡可能利用特朗普急於停火的心態、華盛頓的「聯俄制中」派，促使倉皇退場的美國同意自己的各種條件：讓烏克蘭「去納粹化」、「去軍事化」，其實就是淪為軍事殘廢又不反俄歐俄緩衝帶。

但這種推力明顯受到歐洲反對。不論是要趁戰爭爭奪領導力的德法，又或是反俄情結深厚的東歐與波羅地海集團，歐洲雖然力不如人又一盤散沙，卻始終反對讓烏克蘭淪為手無縛雞之力的一馬平川，因為如此一來俄軍鐵蹄下次前進，就可能真的逼入東歐境界。

而這三方雖然實力不等，卻因為美國內部也不是鐵板一塊，所以導致了相互箝制的戰爭僵局：俄羅斯要利用特朗普與「聯俄制中」派、歐洲要利用華盛頓的「大西洋主義者」，而精神分裂的美國則暫時無法自我消解。

說得更直接，導致戰火難止的並非澤連斯基的個人去留，而是美歐俄的複雜拉扯。

2025年9月24日，美國紐約，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會 (United Nations General Assembly，UNGA) 並發表演說。（Reuters）

戰時總統的定格與回眸

而澤連斯基的個人角色，基本上就與作為戰爭當事國的烏克蘭類似，隨然身處大國博弈的核心，實際身量卻相當卑微。

烏克蘭當然始終反對割讓領土，並要求在戰後軍事綁定美歐、獲取安全保障，但前者涉及北約、烏克蘭與俄羅斯軍事能量的博弈，不是「反對」就能解決，後者則同樣要視美歐俄三方博弈而定。

換句話說，兩者都由不得烏克蘭，基輔當下能做的，也就只是緊抓立場與自己接近的歐洲，同時奢求特朗普能夠「不做張伯倫」；但換句話說，只要美歐俄三方博弈達成均衡，烏克蘭也只能忍氣吞聲、被迫「顧全大局」，就像1938年的捷克斯洛伐克，以及1945年被雅爾塔密約隨意出賣的眾多國家。

2025年9月3日，法國巴黎愛麗舍宮，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）舉行會談前發表講話。（Reuters）

基本上這也是澤連斯基個人政治生命的縮影。從2022年開始，作為戰時總統的澤連斯基一甩戰前的濫權、貪腐形象，搖身一變為全球政治明星，身負反獨裁、為民主而戰的璀璨光環，穿梭在各大外交場合間，闡述「小國也能有大戰略」的政治漂亮話，並在大戰當前的藉口下沒收選舉、不斷擴權，基本上與普京只是「五十笑百步」之別。

但這種「戰時總統」的定格，其實完全來自戰火難止的條件成全：除了烏克蘭處境確實特殊，美歐的默許也不可或缺。但到了戰爭終場的談判環節，戰後烏克蘭的政權更迭就無可避免成為討論話題，俄羅斯當然不斷堅持澤連斯基必須下台；不過如前所述，這並不是導致談判停滯的關鍵，因為美歐對於這點並不糾結，只要烏克蘭總統不親俄，基本上都能與自己進行合作。

換句話說，如果美歐俄允許烏克蘭戰後不發生政權更迭，澤連斯基將有機會循普京、白羅斯（前稱白俄羅斯）盧卡申科（Alexander Lukashenko）的前例，成為又一個斯拉夫強人；但如果美歐俄都認為戰後烏克蘭總統必須換人，澤連斯基再怎麼頑強抵抗、原地掙扎，也都注定是困獸之鬥，難改大局。

因此澤連斯基的當下表態，除了發揮一些擦脂抹粉作用、表示自己完全不戀棧權位，甚至自我說服、打心理預防針外，其實對於促進停火的意義不大。說到底，這是一個戰時總統的轉場回眸，而從他來到這個地位起，也就注定會有這一天。