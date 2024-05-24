屯門珀御移民盤513萬劈價蝕沽、創呎價新低 業主一手貨帳輪一球
撰文：李明珠
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移民潮持續，市場持續錄得低價盤成交。屯門入伙約6年的半新單幢樓珀御，一伙兩房單位最新以513萬元蝕沽，呎價10,777元創歷史新低。原業主2017年一手買入帳蝕近一球離場，蝕幅約16%破屋苑記錄。
祥益地產高級分行經理黃文樂表示，該單位為高層D室，實用面積476平方呎，兩房間隔。據悉，原業主早於2022年已放盤，當時叫價750萬元，不過出售意欲不大。直至近期因需移民海外而減價放售，最終獲同區首置客議價以513萬元承接，累劈237萬元，折合呎價10,777元。
創屋苑呎價新低、7年貶值16%
翻查資料，屋苑約有5宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎4%至11%，是次成交創屋苑最大蝕幅個案。另外，成交呎價亦創屋苑新低。
原業主於2017年以約611.4萬元一手購入單位，持貨7年轉手帳面虧蝕約98.4萬元，期内貶值16%。
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