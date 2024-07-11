屯門千呎私樓三房840萬平沽、劈360萬元　呎價唔使7000｜多圖

新盤低價促銷，部分二手業主大幅下調叫價吸客。屯門帝濤灣一伙三房單位最新以840萬沽出，呎價6,931元，失守7,000元關口。



世紀21高級客戶董事黃偉祺表示，該單位為帝濤灣浪琴軒6座高層C室，實用面積1,212平方呎，屬三房套連儲物室間隔，座向西南望海景。單位裝修精緻，據悉原業主曾於3年前斥資約130萬元全面翻新。

單位最初叫價1,200萬元放盤，放盤兩個月後獲新買家洽購。新買家為區內居民，因心儀單位附豪華裝修，最終成功議價840萬元承接，累減360萬元約3成，折合呎價6,931元。另外，買家亦以160萬元加購2個車位。

↓↓浪琴軒6座高層C室↓↓

售價與近期同類戶低出約6.7%

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交於上月促成，單位面積相同，成交價為900萬元，即是次單位售價與近期同類戶相差約6.7%

原業主於2000年10月以500萬元連2個車位入市，持貨近24年，連同兩個車位計轉售帳面獲利500萬元，期間升值1倍。