屯門海景三房845萬有交易 連埋車位呎價八千出頭、11年僅升值2%
撰文：李明珠
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新盤低價搶客，同區二手樓價受壓。屯門青山灣海譽一伙三房單位新近以845萬元連車位沽出，呎價8,236元，創近6年新低。原業主11年前一手買入，帳面微賺19萬元，單位僅升值2.3%。
晉誠地產分行高級客戶經理阮志堅表示，該單位為海譽低層B室，實用面積1,026平方呎，三房套連工人房及儲物室間隔，望全海景。單位最初叫價930萬元連車位放售，3個月後成功以845萬元沽出，累減約9%，折合呎價8,236元。
↓↓海譽低層B室↓↓
創屋苑近6年呎價新低、持貨11年僅升值2%
資料顯示，是次單位成交呎價創屋苑近6年新低。而對上一宗同類成交於去年7月促成，單位為中層B室，面積及間隔相同，成交價890萬元，呎價8,674元。即是次單位造價較1年前同類低出約5%
原業主於2011年4月以826萬元一手購入單位，持貨13年帳面微賺19萬元，期内僅升值2.3%。
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