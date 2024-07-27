屯門黃金海灣·意嵐次輪暫沽40伙 三房全數獲揀選
撰文：蔡偉南
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「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，今日（27 日）進行次輪銷售，涉及共139伙，折實平均呎價11,126元，入場費222.6萬元起。項目於日前截票，最終累收8,980票，超額認購逾63倍。
旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，截至中午，該盤- 暫時已售出超過40個單位，一半為新客，一半為復活票，全數三房已被揀選，正等待簽約。按地區劃分，以新界為主，新界佔7成，3成為其他地區。
他又指出，今輪銷售有較多用家，用家佔約8成，投資客佔約2成，買家遍布不同年齡階層，其中以年輕人士及外藉人士為主。整體出席率超過5成。
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次輪發售139伙、入場開放式222.6萬起
項目於周六次輪發售139伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中涉及87伙開放式單位、20伙一 房單位、27伙兩房單位，以及5伙三房單位。折實售價由222.6萬元至776.3萬元，折實呎價由8,768元至14,051元。
入場單位屬5B座21樓H室，實用面積為204平方呎，屬開放式間隔，折實售價222.6萬元，折實呎價10,912元。
屯門黃金海灣·意嵐次輪賣139伙 截收8980票、超額認購逾63倍黃金海灣·意嵐周六次輪賣139伙 折實呎價11126元 入場費222.6萬星星地產雨後累沽288伙、套現逾17.4億 更新價單取消收租優惠恒地利奧坊．壹隅沽548伙、套現36億 8月招標推特色戶｜示位曝光山頂馬己仙峽道50億屋地批建4幢豪宅 上年呎價10萬易手劈價潮持續 九建「劏房之城」環海‧東岸4伙貨尾劈價最多32%新盤戰報｜白石角朗濤6160萬沽花園複式戶 維港滙II四房4638萬沽