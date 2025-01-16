細換大差額收窄　換樓客1030萬買屯門星堤　上手持貨13年蝕半球

樓價整體回調，換樓客加快入市步伐。屯門掃管笏星堤一伙四房單位最新以1,030萬元沽出，呎價8,519元。原業主於13年前買入，帳面仍要蝕讓46萬元離場，單位貶值4.3%。



晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，該單位為星堤1座中層G室，實用面積1,209平方呎，四房雙套加工人房，外望開揚山景。原業主最初同時將單位放盤及放租，叫價1,200萬元或月租2.9萬元。

據悉，新買家為為區內換樓客，見樓價已大幅回調，大單位與細單位的差額比樓市高峰時縮窄， 換樓變得輕鬆，因此議價以1,030萬元連車位承接，折合呎價8,519元。

↓↓星堤1座中層G室↓↓

持貨13年帳面仍蝕46萬

代理指，是次成交符合市價，對上一宗同類成交為2座低層E室，面積1,182平方呎，於7月以1,020萬元成交，折合呎價8,629元，與是次成交呎價相若。

原業主早於2011年4月以1,006萬元購入單位，並於2012年以70萬元購入車位，合共1,076萬元。持貨13年轉手， 帳面虧損46萬元，單位期内貶值約4.3%。