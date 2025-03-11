超早鳥租賃減一千！內地家長1.15萬搶閘租邁亞美海灣 回報3.2厘
撰文：李煥好
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跨境教育需求持續帶動租賃市場。屯門邁亞美海灣錄得「跨學年租賃」成交個案，一伙兩房單位最新以每月1.15萬元租出，呎租約26元，回報率達3.2厘。
祥益地產執行董事盤嘉茵表示，上述租務成交單位為邁亞美海灣2座高層F室，實用面積442平方呎，屬兩房一廳。
新學年未到已急租 每月1.15萬元
據悉，新租客為內地家長，為方便其子女在港升學，即使現時距離新學年仍有一段長時間，但決定「未雨綢繆」提前在港租樓。加上業主願意調整租金，減租1,000元，遂決定「即睇即租」，以月租1.15萬元租入單位，以實用面積計算呎租為26元。
盤嘉茵補充，若以現時同類型單位的銀行估值約429萬元作計算，該單位的租金回報率約3.2厘。
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