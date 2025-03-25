舊客前腳遷出 新客後腳搶租 藍灣半島兩房月租1.95萬速獲承接
撰文：李煥好
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樓市氣氛回暖，租務市場再錄「即睇即租」成交。小西灣藍灣半島一伙兩房單位獲外區客垂青，待舊租客本月初遷出，一睇樓即拍板每月1.95萬元承租單位，呎租42.6元。業主享約4.3厘回報。
世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，上述租賃單位為小西灣藍灣半島7座高層G室，實用面積為455平方呎，單位屬兩房設計單位，眺望山景及內園景。
↓↓小西灣藍灣半島7座高層G室↓↓
業主輕微減租500元 外區客即睇即租
據悉，業主於上月底以月租2萬元放租，於本月初租客遷出後才可以安排睇樓。而租客為外區客，心儀單位間隔實用，易於擺放傢俬，加上景觀開陽，故一睇即拍板。在業主輕微減租500元或2.5%後，終以每月1.95萬元承租單位，呎租42.6元。
12年前538.8萬入市 享回報4.6厘
翻查資料，業主於2013年9月以538.8萬元購入單位，以當時的購入價計算，享約4.3厘租金回報。招潔冰補充，近月樓市整體氣氛改善，整體二手買賣成交增加的同時，整體租賃市場亦持續轉旺，上月小西灣藍灣半島本月至今共9宗租賃成交，按月升近三成。
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