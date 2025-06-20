區內客800萬購荃灣映日灣兩房　貴市價約3%　上手仍蝕半球

近期拆息下跌，不少買家趁機入市心頭好。荃灣映日灣一伙兩房單位最新以800萬元成交，買家為區內客，因心儀單位質素，以高市價約3%承接單位，呎價約17,204元。原業主持貨6年，帳面仍蝕52.4萬元離場。



利嘉閣地產分行經理李晓敏表示，上述成交單位為映日灣3座高層H室，單位實用面積約465平方呎，屬兩房連梗廚設計，望內園景。代理透露，新買家為區內客，心儀單位開則四正，內櫳企理，加上屋苑位置方便，配套完善，即決定入市。

↓↓映日灣3座高層H室↓↓

高市價約3% 較估價賣貴最多約7.9%

業主原開價860萬元，雙方議價後以800萬元成交，高市價約3%，呎價約17,204元。另據網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為742萬元，而中銀估價為772萬元。換言之，該單位最新成交價較估價賣貴最多約7.9%。

翻查資料，原業主於2019年以約852.4萬元一手購入單位，持貨6年，現轉手帳面需蝕52.4萬元，單位期間貶值約6.2%。