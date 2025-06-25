柏蔚山三房套大蝕讓！換樓客1628萬執平貨　上手7年帳面蝕近千萬

二手市場疲弱，市場再錄大幅蝕讓成交。北角柏蔚山有三房套連工人套房間隔單位，新近以1,628萬元沽出，上手持貨7年轉手帳面蝕讓逾37%。至於新買家買入後擬先自住再出租，料租金回報3.7厘。



中原地產分行首席分區營業董事林志達表示，是次成交為北角柏蔚山3座高層H室，實用面積832平方呎，屬三房套連工人套房間隔，連露台，向西南山景。單位由2025年1月以1,880萬元叫價放盤，新近以1,628萬元沽出，呎價19,567元。

買家打算先自住後出租 料租金回報3.7厘

新買家為同區換樓客，因鍾情單位屬高層，且鄰近地鐵站及多個商場，加上近期銀行按揭利息下降，遂決定加快入市步伐，計劃先自住，日後才將單位出租。代理指，由於單位月租約5萬元，料租金回報為3.7厘。

持貨7年帳蝕995萬

據知，原業主於2018年以2,623萬元購入單位，持貨7年，是次沽出帳面蝕讓995萬元，單位期內約貶值37.9%。