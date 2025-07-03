荃灣中心斷供兩房開價170萬！呎價低見5千　樓價9年跌剩一半都無

銀主盤存量持續高企，本部分單位遭銀主收樓後低價推出放售。荃灣中心一伙兩房單位最新開價170萬元推拍，呎價僅約5,167元，低市價約4成。原業主於2017年買入單位，現拍賣起步價較買入價帳面低出214萬元，8年樓價貶值超過五成半。



忠誠拍賣表示，該單位為荃灣中心19座低層D室，實用面積約329平方呎，兩房間隔。單位屬銀主盤，銀主最新開價170萬元推出拍賣，折合呎價約5,167元，貼近公屋水平。圖片可見，單位裝修企理，屋内有少量雜物。

↓↓荃灣中心19座低層D室↓↓

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位處低層、同層發生燒炭事故

代理透露，是次單位開價低市價約4成，除了因爲單位位處低層外，同層曾經發生燒炭事故，所以價錢有較大折讓。參考屋苑近期二手成交，一伙同座中層單位，面積間隔相同，於上月以296萬元沽出，呎價8,997元。即是次單位開價較近期同類低出約43%。

破產斷供淪銀主盤、開拍價蝕讓56%

據了解，原業主於2017年以384萬元買入單位，持貨約9年，近期因爲破產而斷供單位，最終遭銀主沒收並推出拍賣場放售。最新開拍價較當時買入價帳面低出214萬元，期内單位大幅貶值56%。