內地投資者大蝕37%沽金鐘力寶中心高層　呎價僅1.1萬、15年來最平

甲廈空置率持續高企，拖累寫字樓成交價格下挫。金鐘指標甲廈力寶中心一伙由內地投資者持有的高層單位，新近以約1,923萬元成交，呎價約1.1萬元，創15年新低。原業主持貨近12年，帳面勁蝕約1,127萬元或37%。



市場消息指，上述成交涉及力寶中心1座高層02A室，面積約1,748平方呎。該單位最新以約1,923萬元交吉沽出，呎價約1.1萬元，為該廈自2010年以來呎價首錄低於1.2萬元，創15年新低。

翻查成交資料，該廈上一宗呎價低位個案，涉及1座中層03室，面積約1,493平方呎，於2010年11月以1,493萬元沽出，呎價僅1萬元。

力寶中心1座高層02A室，面積約1,748平方呎，最新以約1,923萬元交吉沽出，呎價約1.1萬元。（資料圖片）

內地投資者帳蝕逾千萬 貶值37%

據悉，原業主為內地投資者，於2013年12月斥3,050萬元入市，持貨近12年，帳面大幅蝕讓約1,127萬元離場，單位期內貶值高達37%。

去年底一伙「摸頂貨」勁蝕67%

值得留意，力寶中心近年不乏蝕讓成交。去年10月底涉及力寶中心2座511至512室，面積約2,199平方呎，以2,728萬元沽出，呎價約12,406元。原業主在2018年高位買入，當時作價8,280萬元，成交呎價高達37,653元。原業主帳面勁蝕5,552萬元，物業大幅貶值67%。