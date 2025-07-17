離婚夫婦分身家　390萬賣朗屏8號一房　持貨9年每人分到幾錢走？

市況回暖，二手交投加快。元朗朗屏8號一伙一房單位最新以390萬元沽出，呎價約11,573元。原業主於2016年買入單位，帳面獲利37.7萬元離場，單位升值超過1成。



市場消息表示，該單位為朗屏8號2座低層C室，實用面積337平方呎，一房間隔。據悉原業主為夫婦，因離婚有意賣樓分錢，於是早前將單位放售。直至今年3月時曾有買家以390萬元洽購，惟當時離婚官司仍然進行中，未能售出單位。最終於本月成功以同價390萬元售出，折合呎價約11,573元。

造價高同類單位一成

翻查資料，屋苑對上一宗同類成交為同座最低層C室，面積間隔相同，於今年3月時以355萬元沽出，即是次單位造價較近期同類單位高出約10%。另外，近一年屋苑大部分二手成交屬蝕讓個案，蝕幅由1%至30%不等。

原業主於2016年4月以352.5萬元買入單位，持貨9年現轉手帳面獲利37.7萬元，期内升值約10.7%。