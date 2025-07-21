慈父為仔搵安樂窩　1.45萬租長沙灣連方II開放式　業主回報3.4厘

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 II，近期開始入伙。屋苑新近錄得租賃成交個案，一伙開放式單位獲一外區慈父垂青，特意斥約1.45萬元月租，承租單位供兒子居住，呎租約68.1元，屬市價成交。



香港置業奧運站分行首席聯席董事樊超明表示，上述租出單位為連方II低層S7室，實用面積約213平方呎，屬開放式間隔，向南。業主以每月1.48萬元放租，約1個月後吸引外區客洽詢，經議價後決定以1.45萬元租出，實用呎租約68.1元，屬市價成交。

↓↓連方II低層S7室↓↓

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慈父特為子租樓 業主回報約3.4厘

據悉，租客為一名父親，尋覓心水租盤供兒子居住。該父親心儀單位交通方便及整潔，故睇樓1次後即決定承租。

資料顯示，業主於2024年11月以約517萬元購入上述單位，若以現時的租金水平計算，業主享回報約3.4厘。