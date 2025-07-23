放盤僅3日即易手 香港仔南灣御園兩房657萬沽 兩年蝕兩成
撰文：李健民
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香港仔出現一宗二手蝕讓成交，區內南灣御園兩房單位僅放盤3日，即以657萬元沽出，持貨僅兩年，最終帳面蝕讓193萬元或22%。據了解，新買家於放盤後睇樓兩次便決定入市。
香港置業高級聯席董事郭詠詩表示，該單位為中層D室，實用面積約513平方呎，屬兩房間隔。原業主早前以678萬元放售，僅放盤3日即獲買家洽詢，雙方經過議價後以657萬元成交，成交呎價約12,807元，較市價低約6%。
新買家睇樓兩次即入市
據了解，新買家為區內夫婦客，因心儀單位裝修簇新，睇樓兩次後便拍板入市。根據滙豐的估價資料顯示，該單位現時估值約661萬元，即最新成交價較銀行估價低約0.6%。
原業主於2023年5月以約850萬買入該單位，持貨僅兩年後轉手，帳面蝕讓193萬元，單位貶值22%。
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