屯門慈父無懼風雨 十號風球行去鄰座睇樓 即晚405萬入市送女兒
撰文：李明珠
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樓市氣氛向好，即使天氣不穩仍無阻買家睇樓入市。屯門景新臺一伙兩房單位最新以405萬元自由市場價沽出，呎價7,988元。原業主於2年前買入單位，帳面蝕讓18萬元離場，期内貶值約4%。
中原地產分區營業經理葉津榮表示，該單位為景新臺1座高層H室成交，實用面積507平方呎，兩房間隔。單位最初叫價450萬元放盤，而新買家為一名父親，原與家人居於同屋苑自置物業，有意選址同屋苑買樓送給女兒居住，方便互想照應。
其後上址最近落價至420萬元，慈父見價錢合預算，睇樓後隨即議價以405萬元自由市場價入市，折合呎價7,988元。
十號風球當日步行過去鄰座睇樓
代理透露，買家其實於早前十號風球的周日入市，慈父見屯門區風雨不算大，加上放盤位於鄰座，僅需一兩分鐘步程，遂相約代理安排中午睇樓，睇樓後覺得單位合適，即晚便拍板入市。
原業主於2023年7月以423萬元自由市場價買入單位，持貨約2年，是次沽貨帳面蝕讓18萬元，單位期内貶值約4.3%。
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