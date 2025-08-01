九一年貨變印鈔機　麗城花園四房租1.88萬　長情業主笑袋23厘回報

進入暑假租務旺季，有租客加快租盤步伐。荃灣麗城花園一伙四房套單位獲外區家庭客垂青。該單位放租僅十天，以月租約1.88萬元租出，呎租25.3元。而業主早於34年前以95.9萬元買入單位，租金回報高達23厘。



中原地產副區域營業董事余俊文表示，上述租賃單位為麗城花園3期1座高層C室，實用面積742平方呎，屬四房套房間隔，外望少量海景。代理透露，業主月租叫價2萬元，放盤不足10日，便1.88萬元租出，呎租25.3元。而租客為外區家庭，見市場少有四房放租盤，睇樓一次即決定承租。

長情持貨34年 租金回報高達23.5厘

值得留意，業主於1991年以95.9萬元一手買入單位，買入34年間一直作收租用途，租金回報高達23.5厘。

余俊文補充，同類單位近期造價約736萬元，即使以市值售價計，單位租金回報亦可達3.1厘。