為住近家人　區內客斥343.8萬購悅湖山莊兩房　上手帳賺逾兩球

近期息口趨低，二手成交氣氛改善。屯門居屋悅湖山莊一伙兩房單位最新以自由市場價343.8萬元成交，呎價7,977元。據悉，該買家的家人亦居住於悅湖山莊，因此決定入手同屋苑單位以便互相照應。而原業主持貨15年，帳面勁賺216萬元或約169%。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為悅湖山莊15座低層E室，實用面積431平方呎，屬兩房一廳間隔。據悉，新買家為區內客，由於其家人居於悅湖山莊，故首要物色同屋苑的單位，以便日後與家人互相照應。加上該買家心儀單位附設企理裝修，而原業主計劃換樓，又願意提供議幅，最終斥343.8萬元購入單位自用，呎價7,977元。

長情持貨15年 樓價升值約169%

翻查資料，原業主於2010年以自由市場價約127.8萬元購入單位，持貨15年轉手帳面獲利高達約216萬元，單位期間升值約169%。