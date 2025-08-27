為方便子女上學　現代版「孟母」斥768萬購馬鞍山雅典居三房套

為令子女上學更方便，有家長選擇搬到學校附近。馬鞍山雅典居一伙三房套單位最新以768萬元成交，呎價約10,566元。新買家為區內家庭客，因希望子女上學更方便而購入單位，被形容為「現代孟母」。



美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，上述成交單位為雅典居9座低層D室，實用面積為727平方呎，屬三房套間隔，外望內園景。據悉，業主早前以780萬元放售。而買家為區內家庭客，為方便小朋友上學而物色鄰近學校的屋苑，最終選定該單位。

↓↓雅典居9座低層D室↓↓

為遷就子女上學而入市 上手4年帳蝕12萬離場

代理透露，該買家看中屋苑交通便利及享有海景，並認為可縮短子女上學時間，經議價後以768萬元承接單位，呎價約10,566元。放盤相片可見，單位狀態新凈，附企理裝修。

資料顯示，原業主2021年780萬元購入，持貨4年，現轉手帳面蝕12萬元離場，單位期內貶值約1.5%。