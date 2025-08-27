為方便子女上學 現代版「孟母」斥768萬購馬鞍山雅典居三房套
撰文：李煥好
出版：更新：
為令子女上學更方便，有家長選擇搬到學校附近。馬鞍山雅典居一伙三房套單位最新以768萬元成交，呎價約10,566元。新買家為區內家庭客，因希望子女上學更方便而購入單位，被形容為「現代孟母」。
美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，上述成交單位為雅典居9座低層D室，實用面積為727平方呎，屬三房套間隔，外望內園景。據悉，業主早前以780萬元放售。而買家為區內家庭客，為方便小朋友上學而物色鄰近學校的屋苑，最終選定該單位。
↓↓雅典居9座低層D室↓↓
為遷就子女上學而入市 上手4年帳蝕12萬離場
代理透露，該買家看中屋苑交通便利及享有海景，並認為可縮短子女上學時間，經議價後以768萬元承接單位，呎價約10,566元。放盤相片可見，單位狀態新凈，附企理裝修。
資料顯示，原業主2021年780萬元購入，持貨4年，現轉手帳面蝕12萬元離場，單位期內貶值約1.5%。
CCL報137.9點 兩周一升一跌 分析：微升趨勢不變、但升幅較慢尋歡勝地重建！恒地香檳大廈B座申建單幢式酒店 提供159間客房星星地產觀塘偉業街重建地盤棄安老院 擬申建純酒店涉984間客房7月新盤撻訂183宗按月升7% 錦上路柏瓏撻111伙「完勝」其他新盤專業人士2138萬購荃灣海之戀千呎海景戶 上手買入8年、蝕68萬