鍾情鐵路盤方便返工　457萬買朗屏8號一房　業主持貨兩年蝕58萬

二手交投持續，鐵路盤較受追捧。元朗朗屏8號一伙一房單位最新以457萬元沽出，呎價約11,839元。原業主於2023年買入單位，持貨2年多帳面即蝕58萬元，蝕幅約11%。



美聯物業分行助理區域經理張國成表示，該單位為朗屏8號5座低層K室，實用面積為386平方呎，屬一房間隔。原業主早前叫價470萬元放售，近日獲新買家洽詢。新買家為外區上車客，因鍾情屋苑屬鐵路盤，上班方便，第一次睇樓後隨即出價。最終經議價13萬元，以457萬元承接單位，折合呎價約11,839元。

朗屏8號5座低層K室

持貨2年帳蝕58萬

代理指，是次單位成交合符市價，對上一宗同類單位於本月内成交，成交價同樣為457萬元。

原業主於2023年以約515萬元購入單位，持貨2年多轉手，帳面蝕讓58萬元，單位期内貶值11%。