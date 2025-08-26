鍾情鐵路盤方便返工 457萬買朗屏8號一房 業主持貨兩年蝕58萬
撰文：李明珠
出版：更新：
二手交投持續，鐵路盤較受追捧。元朗朗屏8號一伙一房單位最新以457萬元沽出，呎價約11,839元。原業主於2023年買入單位，持貨2年多帳面即蝕58萬元，蝕幅約11%。
美聯物業分行助理區域經理張國成表示，該單位為朗屏8號5座低層K室，實用面積為386平方呎，屬一房間隔。原業主早前叫價470萬元放售，近日獲新買家洽詢。新買家為外區上車客，因鍾情屋苑屬鐵路盤，上班方便，第一次睇樓後隨即出價。最終經議價13萬元，以457萬元承接單位，折合呎價約11,839元。
↓↓朗屏8號5座低層K室↓↓
+1
持貨2年帳蝕58萬
代理指，是次單位成交合符市價，對上一宗同類單位於本月内成交，成交價同樣為457萬元。
原業主於2023年以約515萬元購入單位，持貨2年多轉手，帳面蝕讓58萬元，單位期内貶值11%。
將軍澳景林邨兩房公屋228萬沽 創今年新高 六年間勁升1.9倍！投資客斥1280萬購星凱．堤岸三房 上手持貨四年 樓價蝕走32%內地客FULL PAY395萬購NOVO LAND 上手持貨逾一年 實賺幾多？西營盤Kensington Hill平台戶1360萬沽 持貨9年、扣使費竟無得賺專業人士2138萬購荃灣海之戀千呎海景戶 上手買入8年、蝕68萬雙方講價1個月 終800萬沽九龍塘又一居三房 代理即到內地送訂兩年借3次財仔 屯門上源兩房銀主盤350萬推拍 貼近居屋水平佳寶賣盤後「太子女」再沽貨 林凱欣蝕3成再賣海日灣、輸1700萬