三百萬港島上車 ！柴灣居屋景翠苑兩房305萬沽　樓價11年升17%

整體市場交投暢旺，連帶居屋屋苑亦獲垂青。柴灣居屋景翠苑一伙兩房單位，最新以自由市場價305萬元沽出，呎價僅約7,922元。原業主近11年前購入單位，帳賺約45萬元或約17.3%離場。



美聯物業助理區域經理鄭琨表示，上述成交單位柴灣居屋景翠苑A座中低層5室，實用面積約385平方呎。據悉，由於上述單位銀碼吸引，故獲買家垂青，原業主近期叫價約330萬元，雙方議價後以自由市場價305萬元承接，呎價僅約7,922元。

代理續指，市場上三百餘萬元的港島物業選擇有限，而居屋屋苑正好迎合選擇這類細單位物業人士需要。

原業主於2014年2月以約260萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約45萬元，物業升值約17.3%。