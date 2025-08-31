三百萬港島上車 ！柴灣居屋景翠苑兩房305萬沽 樓價11年升17%
撰文：李煥好
出版：更新：
整體市場交投暢旺，連帶居屋屋苑亦獲垂青。柴灣居屋景翠苑一伙兩房單位，最新以自由市場價305萬元沽出，呎價僅約7,922元。原業主近11年前購入單位，帳賺約45萬元或約17.3%離場。
美聯物業助理區域經理鄭琨表示，上述成交單位柴灣居屋景翠苑A座中低層5室，實用面積約385平方呎。據悉，由於上述單位銀碼吸引，故獲買家垂青，原業主近期叫價約330萬元，雙方議價後以自由市場價305萬元承接，呎價僅約7,922元。
代理續指，市場上三百餘萬元的港島物業選擇有限，而居屋屋苑正好迎合選擇這類細單位物業人士需要。
原業主於2014年2月以約260萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約45萬元，物業升值約17.3%。
大馬政府招標賣灣仔馬來西亞大廈 決定基於全球資產配置策略新地啟德天璽．天第2期部署現樓推 擬本月上樓書、招標高層四房嘉華天后新盤「嘉居·天后」錄千宗查詢 料定價貼市、擬季內開售新世界長沙灣甲廈83永康街基座商場1.2億沽洪水橋滙都I 連錄17宗撻訂 涉樓價約1.03億 眾買家輸逾千萬訂金上手慘蝕四球 炒家睇中執雞「蝕讓之城」三房 3個月快賺73萬！