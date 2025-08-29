為買心頭好　買家追價3星期　打動長情業主割愛66年又一村三房戶

市場成交量上升，部分買家為購得心頭好追價。又一村海棠苑一伙三房單位最新以1,200萬元沽出，呎價9,825元。原業主早於1959年一手買入單位，持貨長達66年，料是次轉手獲利甚豐。



中原地產高級資深分區營業經理余社朝表示，該單位為又一村海棠路雙號一伙頂層戶，實用面積1,311平方呎，採三房套房加工人房間隔，享向南內街景，環境清靜。據悉，單位於今年5月起叫價1,450萬元放盤，本月初接獲買家洽購。新買家最初出價1,200萬元，期間為了成功打動業主一直追價，雙方議價3星期後業主見買家誠意十足，最終達成共識以1,288萬元成交，折合呎價9,825元。

原業主持貨66年、因與家人同住割愛

代理透露，雖然單位樓齡較高，但屋苑數年前已完成外牆翻新，加上單位樓底極高，擁有共用天台，可享煙花景致，因此買家不惜多次追價購入心頭好。

原業主為一手業主，早於1959年買入單位，持貨至今66年。因年事已高，決定搬到家人家中同住，才願意割愛沽貨。由於單位屬早年買入未能知悉實際價錢，料現轉手獲利甚豐。