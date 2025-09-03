鐵路盤低水　荔枝角宇晴軒兩房650.8萬成交　低銀行估價近8%

近年樓價續跌，鐵路沿線盤亦難逃蝕讓。荔枝角宇晴軒一伙兩房單位，最新以650.8萬元成交，呎價約14,757元，低銀行估價最多約7.6%。而原業主於8年前購入單位，現沽貨帳蝕56.2萬元或約8%。



香港置業首席區域董事馬漢偉表示，上述成交單位為宇晴軒3座中層B室，實用面積約441平方呎，屬兩房間隔，向西北望內園。據瞭解，原業主以約680萬元放盤，約4個月後獲買客洽詢。

外區客650.8萬承接 平估價最多約7.6%

雙方經議價後，業主減價29.2萬元或約4.3%，終以650.8萬元成交，實用呎價約14,757元。而新買家為外區客，心儀單位環境清幽，單位整潔，故睇樓一次後拍板承接。

另據銀行網上物業估值，恒生估價為675萬元，而中銀估價為704萬，即該單位最新成交價較估價低約3.6%至約7.6%。

成交單位為宇晴軒3座中層B室，實用面積約441平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

上手持貨八年 帳蝕56.2萬離場

資料顯示，原業主於2017年5月以約707萬元購入單位，持貨近8年，現轉手帳面虧損約56.2萬元或約8%。馬漢偉補充，宇晴軒現時呎價為14,240元，較上月低約4%，呎價處於低水。