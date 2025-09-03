睇中平估價5%　用家1130萬購奧運站帝峰．皇殿兩房　上手帳蝕兩成

二手成交持續，市場再錄蝕讓成交個案。奧運站帝峰．皇殿一伙兩房單位，最新以1,130萬元成交，呎價21,281元，較銀行估價低近5%。原業主早於5年前買入單位，帳面蝕讓308萬元或21%。



中原地產分區營業經理黃家全表示，上述成交單位為帝峰·皇殿7座中層F室，實用面積531平方呎，間隔為兩房一廁，座向正南，享有開揚都市景觀，該單位以1,130萬元成交，呎價約21,281元。

根據中銀網上估價，該物業估值約1,184萬元，新買家認為成交價較估值低約5%，頗具吸引力，因此稍作考慮便決定購入自住。

同類型單位兩年半跌價約13.1%

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座中層F室，面積間隔相同，於2023年3月底以1,300萬元沽出，呎價24,482元。由此可見，該屋苑同類型單位在過去兩年半間，跌價約170萬元或約13.1%。

業主持貨五年 帳蝕308萬離場

據悉，原業主於2020年4月以1,438萬元購入上址，持貨五年沽出單位，帳面需蝕讓308萬元，單位期內貶值21%。