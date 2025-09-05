白石角雲滙兩房632萬成交 上手六年帳蝕近3成 幸扣回贈後蝕少啲
撰文：李煥好
二手持續低水，半新盤再錄蝕讓成交。大埔白石角雲滙一伙兩房單位最新以632萬元沽出，呎價約14,076元。原業主為外區投資客，於6年前一手買入單位，帳面大幅蝕讓約236萬元離場，樓價貶值近三成。
中原地產分行經理曾嘉滙表示，上述成交單位為雲滙9座中層B2室，實用面積449平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主原先開價約680萬元。新買家為外區投資者，認為屋苑環境舒適，加上單位價錢合理，遂購入作長線收租之用。
雙方議價後，最終以632萬元成交，呎價約14,076元。以該單位市值月租約1.8萬元計算，買家預計可享約3.4厘租金回報。
持貨6年帳蝕236萬 過去一個月二手成交均蝕讓
據了解，原業主於2019年以868萬元一手購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面蝕約236萬元，單位期內貶值27.2%。翻查資料，屋苑過去一個月共錄13宗二手成交，全部均需蝕讓，蝕幅介乎15%至32%。
一手業主曾享現金回贈
不過值得注意的是，當年發展商曾為一手買家提供樓價20%至30%的現金回贈，因此部分個案的實際虧損幅度，或較帳面數字為小。
