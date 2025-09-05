驚減息後樓價回升　用家斥324.8萬購怡樂花園蝕讓盤、五年瀉兩成

市場憧憬美聯儲減息，部分買家加快入市腳步，趕減息前趁低吸納。屯門怡樂花園一伙兩房單位，最新以324.8萬元成交，呎價9,696元。據悉買家見美國減息在即，擔心遲買會貴，故趕減息前入市。而原業主持貨五年，帳蝕75.2萬元或約19%。



中原地產分行經理楊宏達表示，上述成交單位為怡樂花園3座高層A室，實用面積335平方呎，原則兩房改一房間隔，向西北，享開揚景致。據悉，原業主於8月開價340萬元放盤，其後減價15.2萬元至324.8萬元易手，呎價9,696元。

成交單位為怡樂花園3座高層A室，實用面積335平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

預期減息、搶入市 估值範圍內成交

代理透露，買家為同區分支家庭，見美國減息在即，料樓價將見底回升，為免遲買會貴，故於減息前趁低吸納。另外參考銀行網上物業估價，中銀估價為305萬元，而恒生估價為331萬元，即該單位於估價範圍內成交。

原業主5年蝕逾75萬離場

原業主則於2020年9月以400萬元買入單位，持貨5年，帳面蝕讓75.2萬元，單位期內貶值約19%。