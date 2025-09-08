料減息東風將至 珀麗灣業主「識做」減價48萬 三房812萬成交
撰文：李煥好
出版：更新：
市場普遍預期美國本月將減息，帶動買家入市意欲上升，部分業主亦擴大議價空間。馬灣珀麗灣一伙三房單位以860萬元放盤約半年，原業主順應市場形勢，願意調低售價至812萬元成交，呎價10,656元。該業主持貨12年，帳面獲利174萬元或27%。
中原地產分行經理陳振威表示，上述成交單位為珀麗灣5期31座高層D室，實用面積762平方呎，屬於三房套房連儲物房間隔，享海景，景致開揚。
↓↓珀麗灣5期31座高層D室↓↓
減息憧憬帶動 業主擴議價空間48萬
代理透露。原業主自半年前開始放盤，原本叫價860萬元。近期因預期減息效應，業主態度轉趨務實，主動擴大議價空間至48萬元，最終以812萬元成交，呎價10,656元，貼近市價水平。而買家為換樓客，看好美國減息後的樓市前景，認為將迎來上升周期，因此加快入市步伐。放盤相片可見，單位內籠新凈，空間寬敞，外望開揚海景。
上手買入12年 樓價升值27%
翻查資料，原業主於2013年以638萬元買入單位，持貨約12年，帳面賺174萬元，單位期內升值27%。
驚減息後樓價回升 用家斥324.8萬購怡樂花園蝕讓盤、五年瀉兩成CCL報137.1點 按周跌0.73% 分析：市場憧憬九月減息及施政報告啟德天璽．天四房短炒3480萬沽 11個月帳賺3球半 扣使費賺186萬英皇般咸道住宅the MVP涉117伙 最大五房2990呎、設室外游泳池馬亞木家族沽貨 油麻地銀行舖7100萬沽 持貨22年勁賺5250萬柴灣海德園周六首賣180伙 暫收逾3400票、超購17.9倍 明日截票