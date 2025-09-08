料減息東風將至　珀麗灣業主「識做」減價48萬　三房812萬成交

市場普遍預期美國本月將減息，帶動買家入市意欲上升，部分業主亦擴大議價空間。馬灣珀麗灣一伙三房單位以860萬元放盤約半年，原業主順應市場形勢，願意調低售價至812萬元成交，呎價10,656元。該業主持貨12年，帳面獲利174萬元或27%。



中原地產分行經理陳振威表示，上述成交單位為珀麗灣5期31座高層D室，實用面積762平方呎，屬於三房套房連儲物房間隔，享海景，景致開揚。

↓↓珀麗灣5期31座高層D室↓↓

減息憧憬帶動 業主擴議價空間48萬

代理透露。原業主自半年前開始放盤，原本叫價860萬元。近期因預期減息效應，業主態度轉趨務實，主動擴大議價空間至48萬元，最終以812萬元成交，呎價10,656元，貼近市價水平。而買家為換樓客，看好美國減息後的樓市前景，認為將迎來上升周期，因此加快入市步伐。放盤相片可見，單位內籠新凈，空間寬敞，外望開揚海景。

上手買入12年 樓價升值27%

翻查資料，原業主於2013年以638萬元買入單位，持貨約12年，帳面賺174萬元，單位期內升值27%。