屯門市廣場兩房467萬成交　貴估價最多12.5%　帳面仍慘蝕133萬

新盤連環推售，帶動二手市場氣氛。屯門市廣場一伙兩房單位最新以467萬元成交，呎價約10,665元。原業主持貨4年，帳面損失133萬元或逾22%。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，上述成交單位為屯門市廣場7座高層E室，實用面積438平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位早前以470萬元放售，而買家為區內家庭客，鍾情屋苑周邊配套，故僅議價3萬元，終決定以467萬元承接單位，呎價約10,665元。

成交單位為屯門市廣場7座高層E室，實用面積438平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

售價高估價最多12.5% 仍帳蝕逾兩成走

另參考銀行網上物業估價，恒生網上估價為415萬元。而中銀估價為435萬元，即該單位的最新成交價較估價高約7.4%至約12.5%。

翻查資料，原業主2021年以600萬元購入單位，持貨4年，現沽貨帳面蝕讓133萬元，單位期內貶值逾22%。