紅磡有𨋢舊樓168萬推拍！155呎開放式有齊梗厨、明廁　上手蝕25%

拍賣場再有低價物業推出放售。紅磡獲利家大廈一伙開放式單位透過私人拍賣場推出，最新開價168萬元放售，呎價10,839元。業主於2020年買入單位，現開價較買入價低出55萬元，單位樓價恐貶值約25%。



環亞拍賣表示，上述單位為獲利家大廈8樓D室，實用面積155平方呎，開放式間隔。圖片可見，單位裝修企理，雖然空間狹小，但仍能分隔出客廳及睡房區域。單位更罕設有梗厨及明廁。單位最新獲業主推出放售，開價168萬元，折合呎價10,839元。

獲利家大廈8樓D室

單位開價低於大廈過去5年所有二手成交

代理指，大廈雖樓齡達44年，但設有平地電梯方便上落。另外，大廈近5年錄得約10宗二手成交個案，單位成交價由215萬至340萬元不等，可見是次單位開價跌穿200萬元關口，低於過去數年大廈所有單位造價。

業主於2020年以223萬元買入單位，持貨至今約5年，現開拍價較買入價低出55萬元，單位期内貶值約25%。