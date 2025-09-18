紅磡有𨋢舊樓168萬推拍！155呎開放式有齊梗厨、明廁 上手蝕25%
撰文：李明珠
出版：更新：
拍賣場再有低價物業推出放售。紅磡獲利家大廈一伙開放式單位透過私人拍賣場推出，最新開價168萬元放售，呎價10,839元。業主於2020年買入單位，現開價較買入價低出55萬元，單位樓價恐貶值約25%。
環亞拍賣表示，上述單位為獲利家大廈8樓D室，實用面積155平方呎，開放式間隔。圖片可見，單位裝修企理，雖然空間狹小，但仍能分隔出客廳及睡房區域。單位更罕設有梗厨及明廁。單位最新獲業主推出放售，開價168萬元，折合呎價10,839元。
↓↓獲利家大廈8樓D室↓↓
+3
單位開價低於大廈過去5年所有二手成交
代理指，大廈雖樓齡達44年，但設有平地電梯方便上落。另外，大廈近5年錄得約10宗二手成交個案，單位成交價由215萬至340萬元不等，可見是次單位開價跌穿200萬元關口，低於過去數年大廈所有單位造價。
業主於2020年以223萬元買入單位，持貨至今約5年，現開拍價較買入價低出55萬元，單位期内貶值約25%。
拍賣會旺場200客出席 何文田瑧樺納米銀主盤361萬沽、狂蝕3成何文田單幢盤瑧樺納米樓 斷供淪銀主盤 「2字頭」腰斬價推拍啟德跑道區首個銀主盤出沒！兩房低估價4成吸客 破產業主恐蝕52%葵涌銀主靚裝三房蝕4成推拍 連私人「平台」 但竟要爬窗先去到?旺角半契唐樓48萬拍出 5客爭搶高1.6倍 阿哥鬥完氣12年僅賺3萬細佬唔肯搬！阿哥狠心18萬平賣太子半層樓 執雞或賺33厘租｜燈神兄弟反目！阿哥一拍兩散18萬賤賣太子半層唐樓 仲收返細佬5千租?