業主長住內地無暇打理　屯門紫田村全幢村屋880萬推拍　平估價3成

近日樓市利好消息頻現，拍賣市場再度出現低價業主盤。屯門紫田村一幢村屋，實用面積2,100平方呎，開價880萬元進行拍賣，呎價僅4,190元，貼近公屋水平，較銀行估價折讓逾三成。



忠誠拍賣發言人表示，上述物業為屯門紫田村282號全幢村屋，實用面積2,100平方呎，連700平方呎天台及100平方呎花園。物業將於周三（24日）以連租約形式拍賣，開價880萬元。若以底價成交，呎價約4,190元。根據銀行最新估值，該物業價值約1,280萬元，意味著開價較估值低約400萬元，折讓約31.3%。

↓↓紫田村282號全幢村屋↓↓

業主長居內地無暇打理 現有租約月收3.25萬

據瞭解，物業屬於業主盤。業主長期居於內地，甚少返港，因無暇打理租務，遂決定以低價拍賣物業。單位現時仍有租約在身，每月租金約3.25萬元。其中，地下單位的死約已屆滿，而二樓死約將於今年12月期滿。

較九年前買入價折讓20萬開拍

翻查資料，業主於2016年以900萬一手購入，持貨約九年，若以880萬底價售出，將帳面蝕讓約20萬元，樓價跌幅約2.2%。