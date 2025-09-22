業主長住內地無暇打理 屯門紫田村全幢村屋880萬推拍 平估價3成
撰文：李煥好
出版：更新：
近日樓市利好消息頻現，拍賣市場再度出現低價業主盤。屯門紫田村一幢村屋，實用面積2,100平方呎，開價880萬元進行拍賣，呎價僅4,190元，貼近公屋水平，較銀行估價折讓逾三成。
忠誠拍賣發言人表示，上述物業為屯門紫田村282號全幢村屋，實用面積2,100平方呎，連700平方呎天台及100平方呎花園。物業將於周三（24日）以連租約形式拍賣，開價880萬元。若以底價成交，呎價約4,190元。根據銀行最新估值，該物業價值約1,280萬元，意味著開價較估值低約400萬元，折讓約31.3%。
↓↓紫田村282號全幢村屋↓↓
業主長居內地無暇打理 現有租約月收3.25萬
據瞭解，物業屬於業主盤。業主長期居於內地，甚少返港，因無暇打理租務，遂決定以低價拍賣物業。單位現時仍有租約在身，每月租金約3.25萬元。其中，地下單位的死約已屆滿，而二樓死約將於今年12月期滿。
較九年前買入價折讓20萬開拍
翻查資料，業主於2016年以900萬一手購入，持貨約九年，若以880萬底價售出，將帳面蝕讓約20萬元，樓價跌幅約2.2%。
減息後投資者加快入市 370萬購嘉華星濤灣燒炭凶宅 平市價四成九龍城瑧博截收逾5300票、超額逾45倍 今日首輪銷售全盤120伙新地啟德天璽．天第2期工程料月內完成 首批擬招標涉高層四房減息效應奏效？北角半新樓開放式360萬沽 屋苑近年首宗唔使蝕！投資者斥400萬購大興花園凶宅同層戶、平市價25% 上手蝕逾兩球