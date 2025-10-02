放盤兩年乏人問津　業主劈價27%至494萬沽特色戶　樓價貶值逾三成

減息後置業成本降低，部分準買家加快入市步伐。荔景夾屋（夾心階層計劃）浩景臺一伙兩房連平台特色單位，業主最初自由市場開價約680萬元，惟逾兩年間未獲承接。單位終減價186萬元或約27.4%，以494萬元成交，呎價約10,334元。該業主持貨逾五年，帳蝕222萬元或約31%離場。



美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，上述成交單位為浩景臺6座高層B室，實用面積約478平方呎，屬兩房間隔，並連102平方呎平台，外望開揚海景。

起初開價680萬 放盤逾兩年終獲承接

據悉。單位起初開價約680萬元，惟放盤逾兩年間一直未獲承接。日前單位獲同區客垂青，心儀單位素質，加上減息後置業成本降低，故決定入市。雙方議價後，業主減價186萬元或約27.4%，終以494萬元沽出單位，呎價約10,334元。據放盤相片可見，單位狀態新凈，內籠整潔企理。

上手持貨逾五年 帳蝕222萬

翻查資料，原業主於2020年2月以約716萬元購入上述單位，持貨逾五年，現轉手帳面蝕讓222萬元，樓價期內貶值約31%。

↓↓浩景臺6座高層B室↓↓

夾屋浩景臺。（資料圖片）